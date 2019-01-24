Фарт и терпение: «барсы» вырвали волевую победу в Хельсинки

Волевой победой в Финляндии «Ак Барс» временно обезопасил себя от вылета из топ-4 Востока

Неделя звезд хоккея в Татарстане внесла свои коррективы в календарь «Ак Барса», при этом перед перерывом казанцы «поймали» трехматчевую полосу неудач — и получилось так, что последнюю победу «барсы» одерживали аж в самом начале года в «зеленом дерби». За время неудач и простоя ближайшие конкуренты сумели нагнать команду Билялетдинова, стянули ее с третьей строчки и всерьез вознамерились вытеснить из первой четверки на Востоке, лишив, таким образом, преимущества своей площадки в плей-офф. Так что казанцам нужно было выбираться из ситуации в игре с крепким «Йокеритом». Новый и старый Билялетдинов, подобравшаяся «Магнитка», «полярные» возвращения Ландера и Малыхина, провальный, но фартовый период и лучший отрезок в карьере Лукоянова — об этих и других сюжетах матча «Ак Барс» — «Йокерит» в материале «Реального времени».

«Барсы» доигрались и могут вылететь из топ-4 Востока в январе

Последние годы «Ак Барс» и «Йокерит» всегда шли параллельно в своих конференциях — как правило, это третья или четвертая строчка на Востоке и Западе соответственно. Даже в первой половине сезона прошлого, когда казанцы еще не выскочили на лидирующую позицию, эти команды встречались в статусе третьих команд своих конференций. И кто-то из болельщиков даже вкладывал в это противостояние некий «срез» уровня конференций. Мол, не по гегемонам же всей лиги СКА и ЦСКА сравнивать — а вот третьи команды сгодятся.

Вот и на этот раз соперники идут на одинаковой — четвертой позиции. Более того, аналогий стало еще больше. Как и «барсы», «шуты» уступили свою третью строчку по ходу зимней части сезона — «Ак Барс» умудрился пропустить вперед себя даже «Барыс» Андрея Скабелки, на который в начале сезона никто не ставил.

Финны тоже погрузились в черную полосу в последних поединках. Только если «Ак Барс» свои три страницы неудач прошел еще в начале января, а дальше ушел на 11-дневный отдых, то финская команды свой календарь не прерывала и получила два поражения в родных стенах от слабенького «Адмирала» и пока очень проблемного «Нефтехимика», а между этими играми с огромным трудом лишь в серии буллитов выцарапала победу у еще одного аутсайдера Востока — «Амура».

Над казанцами уже нависла серьезная угроза вылететь из топ-4 Востока



Месту финнов в первой четверке ничто не угрожает — ближайший преследователь, московское «Динамо», отстает от «джокеров» на 9 очков. А вот над казанцами уже нависла серьезная угроза вылететь из топ-4 Востока и серию в плей-офф начать, таким образом, в гостях — у «Металлурга» столько же очков (70), и при желании магнитогорцы могут потеснить «барсов» с выгодного места уже в ближайших матчах. Казанцам срочно нужно поправлять ситуацию в таблице. О том, чтобы догнать лидирующий «Автомобилист», можно уже забыть.

Гарипов — минус, Малыхин и Ландер — плюс

Довольно ожидаемо в Хельсинки с командой не полетел уже довольно долго отсутствующий на льду Эмиль Гарипов. Впрочем, на тренировках и раскатках вратаря встретить периодически можно, а стало быть, о какой-то тяжелой травме речь не идет. Хотя полное отсутствие хоккеиста даже в заявке говорит об обратном. В клубной пресс-службе по поводу состояния голкипера предпочитают отмалчиваться, хотя, по уму, надо бы уже внести какую-то ясность и успокоить болельщиков.

Помимо голкипера в Финляндию не поехали и капитан команды Александр Свитов и его ассистент в роли «дядьки» Данис Зарипов. С последним все предельно понятно — после бурного и насыщенного уикенда в компании звезд лиги Данису в тренерском штабе решили дать передохнуть. А вот почему дали отдохнуть Свитову, который, как и большая часть хоккеистов «Ак Барса», не выходил на лед с 11 января, — большая загадка.

— Они готовятся по другому плану, им дали немного отдохнуть, — говорил тренер «Ак Барса» Александр Смирнов на предматчевой тренировке.

Зато с командой полетели оправившиеся наконец от травм форварды Антон Ландер и Федор Малыхин, а также защитник Дмитрий Юдин. Малыхин пропустил почти три месяца, Ландер и Юдин — по два.

Да и вообще «Ак Барс» получил отличную перезагрузку за ту 11-дневную паузу, что он получил благодаря Неделе звезд хоккея. Стоило ждать совсем другую команду.

«Ак Барс» получил отличную перезагрузку за ту 11-дневную паузу, что он получил благодаря Неделе звезд хоккея



Билл вернулся в привычное состояние?

Еще одним актуальным вопросом было, вернется ли Зинэтула Билялетдинов в свой кокон строгости и суровости после «улыбчивого» уикенда, когда он раскрылся в совершенно новом образе — доброго и остроумного мудреца, который готов рассказать (и показать) о хоккее все, что только можно, а не стандартное «готовимся к следующему матчу».

Однако на тренировке перед вылетом в Финляндию на вопросы журналистов уже в очередной раз вышел отвечать помощник Билла Смирнов. Видимо, Билялетдинов решил оставить веселые выходные позади и вновь сконцентрировался на проблемах.

«Йокерит» был лучше по всем компонентам. Кроме фарта

Антон Ландер ожидаемо вернулся дирижировать первой тройкой, Юдин занял место рядом с Постмой в этом же звене, а Малыхин отправился в номинально четвертое звено — к Ткачеву и Клинкхаммеру.

Удаление у «Ак Барса» уже на первой минуте матча и дальнейшая долгая «выправка» игры привели к тому, что вся первая половина периода прошла либо в зоне казанцев, либо в средней линии. «Барсы» же заходили в хозяйскую зону считаные разы, да и то без всякой опасности.

По-настоящему опасно угрожать воротам «Йокерита» казанцы начали лишь после двух удалений «джокеров» на 10-й минуте. Сначала перестарался Лауридсон, буквально переломивший пополам клюшку Лукоянова, а еще через 5 секунд ушел со льда и Леписто. Казанцы основательно засели в зоне «Йокерита», и дважды им едва не удалось затолкать шайбу в ворота при добивании, но вскоре в таком моменте на пятаке переусердствовал Малыхин и тоже отправился в штрафбокс. Так что казанцы своим шансом не воспользовались.

По-настоящему опасно угрожать воротам «Йокерита» казанцы начали лишь после двух удалений «джокеров» на 10-й минуте



А уже когда составы полностью уравнялись, хозяева льда быстро сотворили гол. Правда, после долгого пересмотра повтора рефери все-таки решил его отменить — шайба попала в ногу хоккеиста, и судьи увидели там движение навстречу шайбе. Негодование трибун, игроков «Йокерита» и наставника Лаури Марьямяки вылилось в то, что хозяева стали еще злее и уже через минуту все-таки забросили свою шайбу. Отличился Еннсен, проводящий отличный отрезок в сезоне.

Финны двигались много быстрее казанцев и до первой шайбы, но после того, как гол им не засчитали, начали делать это с еще большим рвением. Игроки «Ак Барса» на их фоне выглядели, будто в замедленной съемке, так что гол получился вполне логичным. Не захотели казанцы просыпаться даже после пропущенной шайбы.

Но в спорте бывает все. В том числе и такие сюжеты, когда лучшая команда в игре получает необязательные шайбы. Станислав Галиев за 3 минуты до перерыва медленно ехал вдоль борта, выискивая адресата для передачи, а не найдя его, просто отправил снаряд на пятак. Вратарь «Йокерита» Райан Заполски как-то уж очень несуразно «словил» эту мягко наброшенную по льду шайбу между щитками и переправил ее в собственные ворота. Гол получился настолько случайным, что даже сам Галиев не особенно охотно принимал поздравления от партнеров.

А уже за несколько секунд до конца первого периода легионеры создали и второй гол «барсов», который тоже не слишком вытекал из логики игры. На этот раз Альберт Яруллин в своем стиле прострелил от синей линии в расчете на добивание, и партнеры его задумку поддержали. Сначала Иржи Секач едва не переправил шайбу в ворота, а уже второй волной ею грамотно распорядился «возвращенец» Ландер.

Узнаваемый «Ак Барс» вернулся ко второму периоду

Огромным желанием и постоянными активными действиями на льду отмечался Артем Лукоянов, который то и дело прорывался к воротам Заполски и боролся на пятаке. Вообще, Артем нынешней зимой прыгнул выше головы. Сам факт того, что в нынешнем сезоне он забросил больше, чем когда-либо (12 шайб и еще 10 передач) говорит о многом. Но его важная работа на льду видна не только в голевых ситуациях. Артем очень много борется за шайбу и лезет на ворота. Да, возможно он не самый талантливый дриблер и в обводку ему лучше лишний раз не ходить, но навыков чекера, парня, который выгрызает шайбы и хорошо сдерживает, ему не занимать.

Огромным желанием и постоянными активными действиями на льду отмечался Артем Лукоянов



Однако третью шайбу в ворота финнов буквально в одиночку сотворил его партнер по звену, еще один работяга — Алексей Потапов, который при игре в меньшинстве вышел в прессинг в среднюю зону и, воспользовавшись ошибкой Гранта при передаче, убежал на свидание с Заполски. В импровизированном буллите Потапов сработал мастерски — 3:1.

Вообще, во втором периоде казанцы заметно сократили количество ошибок и стали действовать более собранно, меньше паниковать в своей зоне и действовать по позиции. Проваленный первый период (еще бы — втягиваться после 11 дней простоя не так просто) забылся как страшный сон, а дальше мы увидели старый добрый терпеливый и строгий «Ак Барс».

Малыхин после долгого простоя перестарался

А вот кого можно смело назвать если не антигероем, то главным неудачником матча, так это вернувшегося после травмы Федора Малыхина. Он постоянно удалялся, играл довольно грязно против соперника, и именно после одного из таких эпизодов, когда под самый конец второго периода он поставил подножку Мозесу, финнам предстояло начинать период третий в большинстве. Понятно, что хозяева должны были сделать ставку на быстрый гол, чтобы потом иметь весь период на отыгрыш одной шайбы. И они эту ставку реализовали — казанцы не выстояли в меньшинстве. Однако для Малыхина это уроком сразу не стало. Уже через 3 минуты он снова отправился в штрафбокс по той же причине. А тут еще и Яруллин сфолил, и казанцам пришлось отбиваться втроем. Выстояли.

Кого можно смело назвать если не антигероем, то главным неудачником матча, так это вернувшегося после травмы Федора Малыхина



Но и после нескольких таких осечек Билялетдинов решил не сажать игрока на скамейку, а продолжил выпускать Федора на лед, показывая, что рассчитывает на него. Благо в дальнейшем форвард больше не оступался, а минимальное преимущество не без усилий Подъяпольского казанцы все-таки удержали — 3:2. Есть первая победа с 4 января. Место в первой четверке Востока пока за казанцами.