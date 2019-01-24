«Понятие зарплатного проекта исчезает»: частные банки предлагают госигрокам поделиться данными о клиентах

Избавление от «зарплатного рабства» потребует больших вложений

Представители «Альфа-Банка», «Тинькофф Банка» и «Совкомбанка» разработали проект Консолидированного зарплатного реестра, чтобы снизить олигополию банков с госучастием на этом рынке. Кроме того, введение реестра окончательно помогло бы работникам избавиться от «зарплатного рабства», при котором они не могут сами выбрать банк для получения платы за труд. Подробности — в материале «Реального времени».

Доминирование банков с госучастием на рынке зарплатных проектов

Норма, по которой можно менять свой «зарплатный» банк, существует уже более четырех лет, но на деле она не работает, заявил зампредправления «Альфа-Банка» Владимир Сенин на парламентских слушаниях в Госдуме в этот понедельник. Работник получает заработную плату в той кредитной организации, которую выбирает работодатель, и при попытке поменять положение вещей может столкнуться с сопротивлением бухгалтерии.

Претензия Сенина и его коллег из «Тинькофф Банка» и «Совкомбанка» заключалась в том, что в результате «зарплатного рабства» у госбанков аккумулируются большие объемы данных о клиентах, например об их финансовом положении. Используя эти сведения, банки с госучастием лучше представляют риски и могут решать, кому и на каких условиях давать кредит или другие продукты. Остальные кредитные организации не имеют возможности анализировать зарплатные потоки и, соответственно, оценить возможные риски по клиенту. Получаются неравные условия для участников рынка.

Банкиры предложили на слушаниях решить эту проблему с помощью создания Консолидированного зарплатного реестра (КЗР). Как пояснил Сенин «Реальному времени», проект уже подготовлен: «Представляется, что его реализация и внедрение позволили бы существенно снизить монополизм Сбербанка и доминирование госбанков. По сути, понятие зарплатного проекта при внедрении КЗР исчезает. Банки, желающие получить средства работника, общаются с ним напрямую, а не через работодателя». Детали проекта обсудят с Центробанком в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» представитель «Тинькофф Банка».

Детали проекта обсудят с Центробанком в ближайшее время. Фото cbr.ru



Сейчас для смены банка необходимо писать заявление. Введение реестра избавит работника и от этой необходимости, поддержал коллег зампредправления «Совкомбанка» Алексей Панферов.

По данным Росстата, в 2017 году в России было около 72 млн работающих граждан. Из них в бюджетных учреждениях трудились порядка 14,5 млн человек, 1,5 млн находились на госслужбе. По оценке «Альфа-Банка», большинство работающих граждан получает зарплату на карту (80%), 60% из них — в Сбербанке. В объединенном ВТБ еще 15% зарплатополучателей, 7% у «Газпромбанка» — таким образом, 82% рынка занимают три крупнейших банка с госучастием, что делает его крайне низкоконкурентным. По словам представителя «Альфа-Банка», влияние «зарплатного рабства» в этой кредитной организации по-прежнему ощущают.

Как будет работать КЗР

В зарплатный реестр войдут кредитные организации, которые предлагают зарплатные проекты, и организации, в которые потребитель обратился, чтобы сделать свой счет зарплатным. Реестр будет представлять собой совокупность информации о работодателях, работниках и размере заработной платы, подлежащей зачислению на счет работника, уточняет Сенин. Поэтому его будет удобно использовать как Центробанку, так и кредитным организациям для оценки уровня дохода россиян, в том числе при расчете показателей долговой нагрузки, отмечает он.

При разработке проекта банки опирались на зарубежный аналог — британскую платежную систему BACS (The Bankers Automated Clearing Services). «С ее помощью работодатели веерно переводят зарплаты на текущие счета в любой банк Великобритании, и, насколько нам известно из публичных источников, в настоящее время ее услугами пользуются более 90% работающих британцев», — говорит Владимир Сенин.

Однако пресс-служба «Ак Барс» Банка указывает на разницу в подходах российского проекта и британской системы: «В Великобритании информация о расходных и приходных операциях аккумулируется в платежной системе, а на счете остается только сальдо. Условно, если вы приходите в магазин без карты, то можете попросить продавца записать покупку на ваш счет. Эта информация сохранится в системе, а после начисления зарплаты на счете вы сразу увидите остаток — разницу между расходами и доходами». При этом в России с помощью реестра предлагают распределять только начисление заработной платы, поэтому непонятно, чем КЗР будет отличаться от того, что сейчас регламентирует ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса РФ — то есть когда зарплата выплачивается в месте выполнения работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.

По мнению Владимира Сенина, КЗР может функционировать так:

Сотрудник оформляет волеизъявление через банк, который выпустил его карту. В волеизъявлении указываются данные работодателя (ИНН + наименование). Банк передает данные в КЗР. Работодатель загружает данные о сотрудниках (ФИО и персональные данные) в личный кабинет (ЛК) своего банка, в котором открыт его расчетный счет или только зарплатный проект, как это делает и сейчас. Банк передает общую сумму и реестр в КЗР. КЗР либо сам распределяет средства по банкам, либо использует для этого сервисы Национальной системы платежных карт или Системы быстрых платежей. Если в реестре отсутствуют некоторые сотрудники, а технически удалось зачислить не всем сотрудникам, то реестр должен быть исполнен частично. Суммы, которые не удалось зачислить, должны быть возвращены банку-отправителю с указанием статусов зачислений по всем сотрудникам реестра. В любой момент работодатель должен иметь возможность скачать реестр выплат по определенному сотруднику. Такие запросы он делает через ЛК своего банка. Банк обращается в КЗР, получает суммы выплат с датами, назначением по конкретному сотруднику. Выплаты показываются не все, а только от конкретного работодателя. В ЛК банков должен быть сервис, который будет уведомлять работодателя об этом. Но желательно не показывать реквизиты, а просто уведомление, дабы исполнить Трудовой кодекс. Доступ к базе выплат КЗР можно предоставить по умолчанию Минтруду РФ.

«Это не просто карта, а целая экосистема»

Выплата зарплат ляжет на плечи единого расчетного центра — в качестве вариантов такого центра банкиры называют Московскую биржу или НСПК. По словам Сенина, основной смысл новой модели в том, что любое физлицо получит удобный способ выбрать зарплатный банк без участия работодателя — «причем это волеизъявление гарантированно исполняется КЗР».

Как сообщил «Реальному времени» представитель Московской биржи, технологически реализовать эту задачу она способна: «У нас уже есть много наработок в рамках проекта маркетплейс: с помощью технологий удаленной идентификации мы сможем открыть и вести счета каждому работающему россиянину». Что касается НСПК, здесь идею создания единого расчетного центра рассматривают шире: «Не только для зачисления зарплат, но и для автоматической обработки любых платежей граждан — например, платы за услуги, за ипотеку и другие», — уточнили в пресс-службе. При этом включаться в проект в НСПК намерены только в том случае, «если он будет являться полноценной расчетной платформой государственного масштаба на уровне Банка России».

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков согласен, что сейчас рынок монополизирован, и создание расчетного центра — хорошая идея: «Если такой центр появится, никто не будет говорить о том, что все отдали в руки государственным банкам. Вопрос в том, кто его будет обслуживать — это же большие затраты. Все проекты, связанные с зарплатами, выплатами по услугам ЖКХ и тому подобному, требуют больших вложений». Осуществить проект в цифровую эпоху можно достаточно быстро, уверен Юденков, вопрос именно в средствах. Еще одна расходная статья — затраты по информационной безопасности. «Кто будет обеспечивать сохранность данных в новой структуре и кто будет за это платить? В принципе, это как идея создать банк, который будет заниматься только зарплатами. Кто найдет уставный капитал и деньги для создания такого банка? Я думаю, в ближайшее время это вряд ли возможно», — говорит эксперт.

«В процессе создания единого реестра есть ряд вопросов. Для того чтобы проект заработал, нужно подключить к нему все банки, в том числе федеральные. Но будет ли проект интересен для них? Плюс ко всему непонятно, у кого работодатель сможет получить информацию при проблеме зачисления средств», — сомневается представитель пресс-службы «Ак Барс» Банка. Появление реестра вряд ли существенно скажется на распределении существующих зарплатных проектов, добавляет он: «Одна из причин — в поведенческой психологии, люди уже привыкли к своему зарплатному продукту. Это не просто карта, а целая экосистема, в которой у клиента может быть и кредит, и вклад, и дистанционное банковское обслуживание, накоплены бонусы, подключены автоплатежи. Поэтому переход в другой банк должен быть в таком случае комплексным».