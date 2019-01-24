Дело «Татфондбанка»: все решают даты

АСВ заподозрило Зеленодольский завод имени Горького в уводе задним числом из банка-банкрота 220 млн рублей

Фото: Инна Серова

Арбитражный суд РТ исследует подлинники документов, по которым незадолго до банкротства из ПАО «Татфондбанк» на счет Зеленодольского завода им. Горького перетекло 220 млн рублей. Ходатайство об этом представители госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подали в ходе вчерашнего судебного заседания — как они пояснили, с целью проверки, не была ли выведена эта сумма из конкурсной массы банка-банкрота с помощью платежных поручений, оформленных задним числом. В суд в качестве свидетелей вызовут работников завода, поставивших под документами подписи. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Не тот расчет?



Сегодняшнее заседание в Арбитражном суде вкладчики «Татфондбанка», на поиск активов которого представителям АСВ суд отвел срок до 1 марта, ожидали с особенным нетерпением. Предполагалось, что в рамках дела о признании недействительной сделки «Татэнергосбыта» суд рассмотрит заключение экспертов о дате возникновения реальной неплатежеспособности лопнувшего банка. Напомним, АСВ оспаривает перевод более 1,5 млрд рублей со счета АО «Татэнергосбыт» в счет погашения задолженности по взятому в «Татфондбанке» кредиту, который, согласно представленным в деле документам, был осуществлен незадолго до событий декабря 2016 года.

Экспертиза была назначена по ходатайству АО «Татэнерго». Как сообщил «Реальному времени» перед началом заседания кредитор первой очереди Рамиль Нуртдинов, ее провело ООО «Средне-Волжское экспертное бюро», и у кредиторов, которые дожидаются выплат, есть сомнения в объективности экспертов. А от того, насколько верно определена дата наступления неплатежеспособности, зависит, разумеется, объем конкурсной массы, а значит, и размеры выплат вкладчикам.

Как сообщил «Реальному времени» перед началом заседания кредитор первой очереди Рамиль Нуртдинов, у кредиторов, которые дожидаются выплат, есть сомнения в объективности экспертов



— При определении даты неплатежеспособности были взяты высоколиквидные активы, то есть остатки по оборотной сальдовой ведомости, в частности по кассе, при этом баланс формировался «Татфондбанком», а не АСВ, — пояснил Нуртдинов. — Отдельно собирались пассивы по двум статьям — платежные поручения, которые были вовремя не исполнены. Эти данные были собраны на определенные даты — с 1 по 8 декабря. День, когда суммы активов и пассивов «пересеклись», и стал считаться датой наступления неплатежеспособности. Но в балансах, о которых идет речь, не были отражены вся задолженность перед организациями и физлицами и обращения людей, которые хотели забрать вклады, но не смогли этого сделать, поскольку им было отказано в выдаче денег — помните, какие были очереди в офисах банка в декабре 2016-го? Поэтому мы считаем, что вывод о дате наступления неплатежеспособности сделан неверно. За столь короткий период, с 8 по 15 декабря, такая огромная дыра — порядка ста миллиардов рублей — образоваться не могла!

Принятие 8 декабря 2016 года за дату наступления неплатежеспособности ПАО «Татфондбанк», по мнению вкладчиков, станет бомбой замедленного действия. Крупные клиенты «Татфондбанка», деньги которых были возвращены судом в конкурсную массу, могут потребовать их обратно — на том основании, что успели забрать свои средства до наступления неплатежеспособности. Если им удастся выиграть процессы, то «кошелек», из которого АСВ производит вкладчикам выплаты, резко похудеет.

— Если примут дату 8 декабря, мы окажемся в дураках, — нервно рассуждали перед началом заседания 32 кредитора, явившиеся сегодня в суд. — Вроде как могли свои деньги спокойно забрать до этого числа, а сами не пошли и не забрали. А ведь это неправда, мы ходили, пытались спасти вклады, но никто нам их тогда не отдал!

В небольшом зале суда пришедшие уместились с трудом — чтобы их рассадить, пришлось внести четыре скамьи из фойе



Когда это было?

В небольшом зале суда пришедшие уместились с трудом — чтобы их рассадить, пришлось внести четыре скамьи из фойе. Экспертов из «Средне-Волжского экспертного бюро» Юлию Рослякову и Александра Фалалеева (последний является руководителем и совладельцем компании) вообще пришлось усадить на стулья у самой трибуны. Но до их опроса дело не дошло: представители АСВ заявили ходатайства, удовлетворение которых привело к тому, что заседание было отложено.

— Ранее нами было направлено ходатайство с вопросами к экспертам, а сейчас мы ходатайствуем об истребовании подлинников документов, копии которых имеются в деле, и вызове свидетелей Зариповой Олеси Ильгизаровны и Кузьменко Константина Петровича, — обратился к суду представитель АСВ Алексей Амбразевич.

А другой представитель АСВ Сергей Сенько уточнил, что ходатайство касается оригинала заявления на возврат двух депозитов — на 120 и 100 млн рублей, датированного 6 декабря 2016 года, которое было подписано тогдашним заместителем директора Зеленодольского завода им. Горького по финансовым вопросам Олесей Зариповой, а нынешнему заму по финансовым и экономическим вопросам — Константину Кузьменко — должны быть известны обстоятельства отзыва этих сумм. Сенько указал, что у АСВ есть сомнения насчет даты — по мнению госкорпорации, эти документы могли быть подписаны позже даты, которая на них указана, — уже после того, как «Татфондбанк» стал неплатежеспособным.

Поэтому АСВ и попросило суд исследовать оригиналы документов и опросить свидетелей. Как пояснил корреспонденту «Реального времени» по окончании заседания Сергей Сенько, если выяснится, что в реальности 220 млн рублей были выведены из банка уже после наступления его неплатежеспособности, это может послужить основанием для возврата суммы в конкурсную массу банка-банкрота.

Суд ходатайство АСВ удовлетворил и отложил заседание до 13 февраля.

Суд ходатайство АСВ удовлетворил и отложил заседание

«Мы не сомневаемся, что даты подлинные»

В пресс-службе АО «Холдинговая компания «Ак Барс», в которую входит зеленодольский завод, корреспонденту «Реального времени» подтвердили, что «в состоявшемся сегодня судебном заседании в рамках претензий АО «Татэнерго» к «Татэнергосбыту» о признании недействительными сделок на полтора миллиарда рублей действительно было заявлено ходатайство о предоставлении входящим в холдинг Зеленодольским заводом имени Горького документов, и они будут предоставлены до 13 февраля, как обязал суд».

Представители холдинга подчеркнули, что в подлинности дат на письмах и платежных поручениях, о которых идет речь, в холдинге не сомневаются.

— Это нормальная практика: есть [арбитражный] спор, и вначале в суд предоставляются копии документов, а если возникает необходимость в экспертизе — то и подлинники, — заявила руководитель пресс-службы АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ксения Беспалова. — В результатах экспертизы мы сомневаемся, мы уверены, что даты на документах не сфальсифицированы.