Сметана без обмана: татарстанские производители «молочки» уходят от «пальмы»?

Новые требования маркировки вынудили молокозаводы отказываться от продуктов с растительными жирами

Фото: Максим Платонов

Молочные комбинаты переходят на новую упаковку, как того требуют вступившие в январе правила маркировки: содержание пальмового масла должно быть указано выделенным шрифтом на лицевой стороне этикетки. Опасаясь, что это отпугнет потребителя, ряд переработчиков, в том числе татарстанских, начали вовсе выводить из ассортимента продукцию с растительными жирами. Впрочем, объемы импорта этого сырья в России все еще высоки и пока продолжают расти — за прошлый год показатели ввоза пальмового масса выросли на четверть и достигли почти миллиарда тонн (946,1 тыс. тонн). Подробнее — в материале «Реального времени».

Маркировка о пальмовом масле стала обязательной

Пальмовое масло не запрещено в пищевой промышленности, но потребитель имеет право знать о его наличии в продукте и самостоятельно делать выбор: стоит его покупать или нет. Поэтому производителей обязали открыто информировать покупателей о содержании растительных жиров в товаре. Соответствующие поправки в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступили в силу 11 января. Так что изменилось за это время на молочных прилавках?

О новых требованиях маркировки переработчиков молока предупреждали заранее, предоставив 180 дней на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с измененными названиями. Теперь продукты с «пальмой» обязательно должны содержать в названии слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира» и данные о технологии производства. Причем эта информация должна быть заметной: на лицевой стороне этикетки на специальном информационном поле в виде текста выделенным контрастным шрифтом не менее 2,5 мм. Там же должна быть надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 мм.

— Да, у нас есть спреды, и для новых партий мы сменили упаковку. Пишем, что содержат растительные жиры, — все в соответствии с требованиями. Но у нас оставались запасы со старыми этикетками, на них мы просто поставили штампики, как положено, выделенным шрифтом. Конечно, мы эти продукты очень мало вырабатываем, по минимуму, только по заявкам. Когда это проблемным стало, мы от этого практически ушли. У нас даже бывают месяцы, когда мы вообще спреды не делаем, в основном — сливочное масло выпускаем, — рассказала «Реальному времени» начальник лаборатории Арского молочного комбината «Арча» Алсу Закиева.

«В Казани у нас вся продукция выпускается без заменителей молочного жира. Но у нас же пять производственных площадок в холдинге», — сообщили в администрации Казанского молкомбината. Фото Романа Хасаева



На «Казанском молочном комбинате» сообщили, что сами не выпускают продукты с растительными жирами, но принимают поставки от других молокозаводов удмуртского холдинга «Комос Групп», в структуру которого наше предприятие вошло летом 2017 года.

— В Казани у нас вся продукция выпускается без заменителей молочного жира. Но у нас же пять производственных площадок в холдинге, вот, например, «Миньоны», глазированные сырки, мы сами не делаем, их производят в Ижевске, в них добавляют растительные жиры. И если наши магазины их заказывают, фура едет к нам и от нас уже развозит. Но пока к нам эту продукцию в новой упаковке не привозили, — сообщили в администрации Казанского молкомбината.

Кто заплатит за «неудобную» маркировку?

«Зеленодольский молочный комбинат» выпускает сырные продукты (продукцию с растительными жирами, — прим. ред.) лишь на одной площадке — в Буинске.

— Единственное, что поменялось у этой продукции, — это название. Если раньше она называлась сырным продуктом, то сейчас будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Будет крупным шрифтом на этикетке написано, что используются растительные жиры. Чтобы никакого обмана потребителя не было. Название просто расширили, чтобы оно было более понятным. Других продуктов с растительными жирами у нас нет, — пояснила заместитель генерального директора ЗМК по качеству Роза Гарипова.

В Национальном союзе производителей молока, где состоят порядка 100 компаний-переработчиков, сообщили, что за первые дни действия новых требований к маркировке не заметили, чтобы кто-либо из них прибегнул к новым этикеткам.

— Мы, например, ни разу не видели новую упаковку, и нам так и не удалось выяснить, кто из производителей ее поменял. Ждем переходного периода, это же обычно продукты с длительным сроком хранения, то есть они еще могут быть в обороте со старой упаковкой. Кроме того, спреды и сырные продукты часто продаются в развес, и у них вовсе может ее не быть. Плюс мы знаем о нескольких случаях, когда производители отказались в итоге от производства продукции с заменой молочного жира растительным, потому что у нас в обществе довольно серьезные предрассудки по отношению к растительным жирам. И некоторые компании выводили из линейки такие продукты, — сообщила директор департамента по связям с общественностью и госорганами «Союзмолоко» Мария Жебит.

По мнению собеседницы, в Татарстане, где большая сырьевая база и много региональных игроков по переработке, население хорошо обеспечено натуральной продукцией по низким ценам. И компаний, работающих с растительными маслами, не так много. Впрочем, в целом по стране импорт пальмового масла только наращивает обороты. Ввоз этого сырья за прошлый год вырос на 24,1%, до 946,1 тыс. тонн (на 12,2%, до $677,6 млн в стоимостном выражении). Так что, возможно, вскоре молочные продукты в новой упаковке на полках все-таки появятся. Цена на них, скорее всего, не изменится. В условиях ограниченного спроса производители не будут перекладывать затраты из-за смены этикеток и комплектующих на плечи покупателей.

Ударили по легальному бизнесу, а не фальсификату

Молочные термины исчезнут из названий продукции с растительными жирами, например, «сметанкой» такие товары называть уже нельзя. Иначе это расценят как обман потребителя. Новые требования маркировки прежде всего затронут сырный сегмент, где значительно выросла доля молокосодержащих продуктов. Если пять лет назад она составляла 12—14%, то сейчас выросла до 27—28%. Также много заменителей молочного жира в сегменте сливочного масла, в меньшей степени — среди творожных и сметанных продуктов.

— На самом деле, мы вымываем из ассортимента легальную продукцию, которая выпускается в низшей ценовой категории для социально незащищенных граждан. Она занимала свою нишу, кто хотел, ее покупал. А сейчас мы легальных производителей, которые платят налоги и обеспечивают рабочие места, пытаемся выгнать из этой категории, а фальсификаторов это никоим образом не коснется — они как нарушали закон, так и будут, — посетовала Жебит.

Новые требования маркировки прежде всего затронут сырный сегмент, где значительно выросла доля молокосодержащих продуктов. Фото Максима Платонова

Решение проблемы эксперты «Союзмолока» видят в ужесточении ответственности за молочные подделки. Причем не только в рознице, но и в сфере госзакупок, на которую приходится большой объем фальсификата. По данным Россельхознадзора, доля молочной продукции, вводящей потребителя в заблуждение, может достигать 20%. В свою очередь, Роспотребнадзор заявил, что 7% молока и 8% сыра на российских прилавках содержат растительные жиры.



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Между тем специалисты поясняют, что вступившие в силу поправки в технический регламент ТС «О безопасности молока и молочной продукции» лишь конкретизировали требования, которые уже действовали в рамках другого документа.

— Раньше это было в плоскости нарушений требований маркировки в рамках техрегламента 022/2011, а сейчас их внесли в техрегламент 033/2013. Поэтому мы их соблюдение как контролировали, так и будем контролировать. Прежде это рассматривалось как обман потребителя, а теперь как нарушение техрегламента (033/2013), который обязывает наносить на маркировку те компоненты, которые входят в состав продукта. В частности, речь о растительных маслах, — сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Елена Сизова.

Во время проверок в декабре специалисты ведомства выявили один случай фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения в казанском кафе (ООО «Алан+»), а именно: молоко питьевое ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2%, производства ООО «МолоКом» (Московская область) с содержанием растительных жиров, не заявленных на этикетке. В отношении должностного лица фирмы приняли административные меры, данные по производителю и поставщику направили коллегам в Московскую область для дальнейшей работы и принятия мер.

Кроме того, в надзорной службе получили информацию, что на рынках Московской и Новосибирской областей торгуют фальсифицированными сырами с маркировкой татарстанских производителей: ООО «Арча» Балтасинский маслодельно-молочный комбинат (пгт Балтаси) и филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» — «Казанский молочный комбинат» (г. Казань). Но, как уже сообщалось выше, последнее предприятие прекратило деятельность и с 2017 года по указанному адресу молочную продукцию производит другой хозяйствующий субъект, который сыром не занимается.

«По ранее выявленным фактам в отношении АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (г. Буинск) проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что сыр «Голландский» 20.09.2018 г. на предприятии не производился. Кроме того, потребительская этикетка не соответствует этикетке, используемой при производстве сыра производителем», — говорится в материалах проверок.

Административное расследование с отбором проб сыров провели и в отношении ООО «Арча» (Арский молкомбинат). Но лабораторные исследования показали, что продукция соответствует установленным требованиям. Правда, потребительские этикетки не подходили под упаковки, которые использует данный производитель. Материалы передали в МВД четырех регионов — Свердловской, Ростовской областей, Пермского края и Татарстана, чтобы уже полиция искала подпольное производство этих подделок.

Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности молочной продукции. Фото Максима Платонова



Кстати, с этой недели Роспотребнадзор запустил горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности молочной продукции. На вопросы татарстанцев ответят специалисты отдела надзора по гигиене питания. Звонки принимаются с 21 января по 4 февраля по телефону (843) 273-34-85 с 10.00 до 16.00.