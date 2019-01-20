Если вы пропустили первый день Матча звезд в Казани: видеообзор

Первый день звездного уикенда, отдаваемый, как правило, под Мастер-шоу (показательные выступления с развлекательной составляющей), зрителям нравится даже больше, чем сам Матч звезд, в котором отсутствует силовая борьба, зато присутствуют двузначные счета на табло. Увлекательным получился день Мастер-шоу и в Казани. На этот раз организаторы внесли в него ряд новшеств: поменяли правила исполнения буллитов, немного изменили «биатлон» и даже устроили настоящую свадьбу енотов. В общем, посмотреть было на что. Спортивная редакция «Реального времени» смонтировала для своих читателей краткий видеообзор того, что происходило на «Татнефть Арене» в первый день Матча звезд.