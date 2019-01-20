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Если вы пропустили первый день Матча звезд в Казани: видеообзор

07:00, 20.01.2019 1

Буллит с Сычевым и романтические танцы вратаря и нападающей

Если вы пропустили первый день Матча звезд в Казани: видеообзор Фото: Дмитрий Резнов

Первый день звездного уикенда, отдаваемый, как правило, под Мастер-шоу (показательные выступления с развлекательной составляющей), зрителям нравится даже больше, чем сам Матч звезд, в котором отсутствует силовая борьба, зато присутствуют двузначные счета на табло. Увлекательным получился день Мастер-шоу и в Казани. На этот раз организаторы внесли в него ряд новшеств: поменяли правила исполнения буллитов, немного изменили «биатлон» и даже устроили настоящую свадьбу енотов. В общем, посмотреть было на что. Спортивная редакция «Реального времени» смонтировала для своих читателей краткий видеообзор того, что происходило на «Татнефть Арене» в первый день Матча звезд.


Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:59
    Какая же у нас была крутая классная лучшая тройка в современной России Зарипов Зиновьев Морозов , вчера было любо дорого смотреть за ними , какое взаимопонимание ,техника ,мастерство ,фирменные кружева,комбинации,передачи любой сложности точно в крюк партнеру.
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