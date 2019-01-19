«Их нравы»: как султан-масон три месяца правил Османской империей

Мурад V: короткое царствование и жизнь после низложения

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен непродолжительному правлению султана Мурада V (1876 год) и его жизни в последующие годы.

Короткая политическая карьера

Правление, если это можно так назвать, тридцать третьего султана Османской империи продлилось всего девяносто три дня. По османским меркам это абсолютный антирекорд. За всю историю страны ни один падишах не оставался у власти так мало времени. Зато после свержения с престола он прожил на удивление долгие двадцать восемь лет, полные интриг и богатые на различные события. В этом плане Мурад V является одним из немногих долгожителей, которым удавалось сохранить жизнь после завершения политической карьеры.

Несмотря на то что, будучи претендентом на престол, Мурад V подавал весьма оптимистичные надежды как представителям внутренних, так и представителям внешних сил, по ряду непонятных и загадочных обстоятельств, которые сложились при низвержении Абдулазиза, его становление как монарха и самодержца так и не упрочилось. Мурад знал о том, что повстанцы собираются низвергнуть его дядю, можно даже сказать, что это происходило с его соблаговоления, однако все пошло не по плану и события развернулись раньше намеченного срока, что привело к суете и попыткам быстрой корректировки.





Наследный принц Мурад со своими сводными братьями Ресадом и Кемаледдином, 1870-е годы. Фото wikipedia.org



В результате были нарушены сложившиеся веками традиции коронации. К примеру, на момент коронации не успели привезти трон предков, церемония присяги была сокращена, а обязательный обряд опоясывания мечом, который является основным обрядом, подтверждающим вступление нового султана на престол, и вовсе был забыт. Ситуация еще больше усугубилась неожиданной психологической травмой, вызванной всей этой суетой и убийством Абдулазиза. Все это привело к ухудшению психологического и физического здоровья нового султана, а назначение неправильного лечения пятидесятью пиявками и вовсе лишило Мурада всяческих сил. Так или иначе, визири и прочие министры, причастные к перевороту, на протяжении девяноста трех дней смогли продержать власть недееспособного, практически полумертвого султана, пока его младший брат Абдулхамид II не взял ситуацию под свой контроль.

Масонство помогло?

После низложения Мурада V вместе с семьей поселили во дворце Чыраган, где он и провел всю свою оставшуюся жизнь. Также к нему приставили охрану. Здесь Мурад начал приходить в себя, здоровье постепенно вернулось к нему. Его сторонники несколько раз пытались вернуть его на османский престол. Из истории мы знаем как минимум о трех таких попытках, но все они были безуспешными.

Мурада V хотели видеть в качестве султана не только различные силы внутри страны. Благодаря тому, что он состоял в масонской ложе, ему благоволили и западные монархии. Весьма вероятно, что именно членство в масонской ложе обеспечивало безопасность жизни как самого бывшего султана, так и членов его семьи, потому что в свете складывающихся геополитических и экономических обстоятельств Абдулхамиду II не хотелось омрачать отношения с европейскими монархами внезапной насильственной смертью столь дорогого родственника.

Дворец Чыраган, в котором Мурад V жил после свержения. Фото Remi Jouan / wikipedia.org

Были ли у самого бывшего султана политические амбиции и хотел ли он вернуться на политическую арену, об этом история умалчивает. Однако если судить по тому, что после свержения Мурад целиком посвятил себя семье и музыке и без особого энтузиазма смотрел на тщетные попытки многочисленных сторонников вернуть его на престол, то мы с определенной долей вероятности можем сказать, что политические амбиции Мурада V иссякли.

Основоположник турецкой фортепианной музыки

Из-за короткого срока правления и продолжительной болезни Мурад V не смог уподобиться предкам и оставить после себя архитектурных шедевров или же других каких-либо социально значимых достижений. Однако, уже после окончания политической карьеры, он золотыми буквами вписал себя в историю турецкой классической музыки. Мурад V является автором многочисленных произведений для фортепиано. К тому же он является первым турецким композитором, который начал писать музыку в западноевропейской стилистике. Кроме того, он делал переложения дворцовых и народных турецких произведений для фортепиано, чем, безусловно, обогатил османскую культуру и сделал османскую музыку доступной для европейцев. Можно сказать, что с Мурада V началась фортепианная музыка в Османской империи.

Смерть настигла тридцать третьего султана Великой Порты в начале двадцатого века, когда ему исполнилось 63 года. Ему выпала нелегкая судьба быть свидетелем смерти своих детей, а затем и матери. Абдулхамид II не разрешил хоронить Мурада V в завещанном им мавзолее, да и сами похороны во избежание народных волнений проходили втайне. Султан был погребен в «Йени Джами» рядом с могилой матери.

Булат Ногманов