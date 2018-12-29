«Их нравы»: как не удалось скрыть убийство турецкого султана-реформатора

Царствование османского правителя Абдулазиза I

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Абдулазиза I (1861—1876 гг.).

Гигантская армия, трамваи на Таксиме и телеграф по всей империи

Правление тридцать второго султана Османской империи ознаменовалось окончательным становлением страны на модернизированные рельсы. Открывалась новая эпоха в истории развития государства. Была построена железная дорога, соединившая Великую Порту с Европой, все провинции империи были связаны телеграфной линией, появился первый Османский государственный банк, по Таксиму начали ходить знаменитые красные трамвайчики, правда, пока только конные, открывались новые школы, устраивались выставки турецких художников и многое другое. До трагического конца оставалось еще шестнадцать лет. Однако, обо всем подробнее.



Султан Абдулазиз был вторым сыном Махмуда II и вступил на Османский престол в возрасте тридцати двух лет, после того как его старший брат Абдулмеджид умер от туберкулеза в результате продолжительной болезни. Абдулазиз был физически очень сильным, крепким и статным молодым правителем. Увлекался борьбой и охотой. Славился острым и цепким умом. Будучи не только султаном, но и халифом, отлично владел арабским языком и получил основательное религиозное образование. Подобно предыдущим правителям, сочетал в себе Запад и Восток. Хорошо рисовал, сочинял музыку, отлично разбирался в мировой политике, уделял большое внимание развитию армии и флота. Есть сведения о том, что султан лично готовил чертежи военных кораблей, которые впоследствии воплощались на многочисленных верфях страны. При нем совокупная численность османской армии достигла семисот тысяч человек, включая военных экспертов, офицеров и высших военных чинов.

Королева Виктория и Абдулазиз на борту судна «Виктория и Альберт» во время официального визита султана в Соединенное Королевство в 1867 году. Фото wikipedia.org

Фундамент для евро-османской дружбы

Свои султанские обязанности молодой правитель начал выполнять с неожиданного визита в Египет, куда со времен Явуза Султана Селима не вступала нога ни одного османского правителя. Визит был пышным, а делегация — многочисленной. Хотя официально Египет был уже независимым государством, однако формально являлся частью халифата. Именно на правах халифа Абдулазиз посетил Египет, на коне объехал Каир и его окрестности. Данный визит вызвал всеобщее ликование и одобрение, как османского, так и египетского общества, люди снова поверили в институт халифата, который к тому времени уже начал утрачивать былой авторитет. Конечно же, речь не шла о том, чтобы заново присоединить Египет, хотя возможно в долгосрочной перспективе такие цели и преследовались, да и соперничать с англичанами и французами на тот момент не было абсолютно никакого резона. Однако политические дивиденды все же были получены.

Через несколько лет после египетской поездки султан Абдулазиз направляется во Францию, затем в Великобританию, Бельгию, Пруссию, Австро-Венгрию и Румынию. Примечателен тот факт, что впервые в истории Османский султан едет в Европу не для того, чтобы завоевать очередную территорию, а по приглашению европейских монархов. В Европе Абдулазиз встречается с Наполеоном III, Королевой Викторией, Леопольдом II, Вильгельмом I, Императором Францом-Иосифом и Карлом I. Закладываются первые камни в основание фундамента евро-османской дружбы. Данные визиты не были односторонними. Некоторые европейские и не только монархи, также посещали Стамбул и наслаждались гостеприимством Османского султана Абдулазиза. Среди них был Императрица Франции, Император Австро-Венгрии, Иранский шах и многие другие.

Тело султана с большими почестями было погребено рядом с мавзолеем его отца Махмуда II, что находится в Чемберлиташе. Фото wikipedia.org



Цареубийство

Однако не обошлось и без традиционных восстаний немусульманского населения, как обычно, подстрекаемого внешними силами, на этот раз в лице Российской империи. Народные волнения в Сербии, Черногории и Крите удалось подавить, но это привело как к экономическим, так и имиджевым потерям. Кроме того, внутри страны нарастало движение бывших великих визирей, которые в свое время, по различным причинам были отстранены от участия в государственной службе. Хусейн Авни, Митхад, Мутерджим Рушди и Сулейман паша начали активную пропагандистскую деятельность по очернению султана Абдулазиза. Вслед за этим ранним утром 30 мая 1876 года повстанцы окружили дворец Долмабахче, который был резиденцией султана, схватили Абдулазиза и перевезли его сначала во дворец Топкапы, а затем во дворец Феррийе, где безжалостно убили его, подослав к нему четверых пехливанов. Хусейн Авни паша пытался обставить все так, чтобы это выглядело как самоубийство. Были составлены ложные свидетельства о смерти, докторов пытались подкупить, несогласных запугивали, либо ссылали в далекий Фецан. Тем не менее правда об убийстве султана вскоре раскрылась, замешанные в этом деле пехливаны признали свою вину и понесли наказание. Тело султана с большими почестями было погребено рядом с мавзолеем его отца Махмуда II, что находится в Чемберлиташе.

Время правления Абдулазиза запомнилось стремительным потоком перемен, которые охватили многие сферы жизни государства. Он стоял на прочном фундаменте, который был подготовлен предыдущими правителями — его отцом и братом. При Абдулазизе начал функционировать Государственный Совет, появились современные суды различных уровней, была проведена административная реформа, по-новому структурировавшая связи различных провинций. Конечно же, открывались новые школы, среди которых была знаменитая Мектеб-и Султани, в годы Республики переформатированная в не менее знаменитый Галатасарайский лицей. Будучи художником и имея особую страсть к рисованию, Абдулазиз покровительствовал представителям изящных искусств. Наиболее перспективных, на его взгляд, художников и скульпторов он направлял на обучение во Францию и в другие государства. Пожалуй, одним из самых выдающихся турецких художников эпохи Абдулазиза, является основатель турецкого реализма Шекер Ахмет Паша, о котором можно прочитать в одной из предыдущих публикаций. Султан Абдулазиз был отцом четырнадцати детей, семерых дочерей и семерых сыновей, однако ни один из них не стал правителем Османской империи.