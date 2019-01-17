«Возникнет перекос по тарифам»: ФАС хочет уравнять «перекрестку» по всем уровням напряжения

Антимонопольное ведомство предлагает бизнесу единую ставку по субсидированию электроэнергии

ФАС России предложила новый подход к перекрестному субсидированию электроэнергии. С точки зрения ведомства, «перекрестка» должна распределяться равномерно по всем уровням напряжения. Мнения экспертов рынка разделились: одни считают, что такой подход может частично снизить нагрузку на потребителей низкого уровня напряжения и повысить ее для потребителей высокого уровня, другие уверены, что могут возникнуть перекосы в тарифах. Подробности — в материале «Реального времени».

«Ценовая дискриминация»

Федеральная антимонопольная служба предлагает установить единую ставку перекрестного субсидирования для потребителей на всех уровнях напряжения. Соответствующее уведомление ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных актов. Новый принцип планируется заложить в методику расчета цен на сетевые услуги территориальных сетевых организаций (ТСО). «Базовым принципом распределения перекрестного субсидирования по уровням напряжения должна быть равномерность», — говорится в документе.

Перекрестное субсидирование — механизм, при котором одни потребители платят за электроэнергию больше за счет сниженного тарифа другим. «Перекрестка» заложена в тарифы на услуги по передаче электроэнергии между населением и компаниями, между уровнями напряжения, между субъектами РФ и так далее. В основном это связано с поддержкой возобновляемых источников энергии, регионов Дальнего Востока, мусороперерабатывающих предприятий.

— Перекрестное субсидирование в электроэнергетике — одна из наиболее актуальных проблем. Его понимают как ценовую дискриминацию: тариф на электрическую энергию для промышленных и коммерческих потребителей устанавливается выше предельных издержек, а для домохозяйств — ниже, так что первые вынуждены переплачивать и субсидировать последних, — рассказывал в интервью «Реальному времени» начальник отдела энерготрейдинга ТГК-16 Булат Гиниятуллин.

С этой оценкой солидарна и аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования «АКРА» Анна Михайлова.

— Наличие перекрестного субсидирования является одной из форм ценовой дискриминации. Перекрестное субсидирование накладывает определенную нагрузку на предприятия. Особенно остро это чувствовалось при «последней миле», — констатирует Михайлова.

Разницу оплачивают промышленность и бизнес

Сейчас население платит за электроэнергию меньше, чем затрачивают на ее производство энергетики. Разницу оплачивают промышленные потребители и бизнес. Так, сетевым организациям доплачивают компании, питающиеся от распределенных сетей ТСО.

— Ставка по оплате «перекрестки» в тарифе на электросетевые услуги для промышленности, как правило, выше ставок для средних и малых предприятий. Более того, в ряде регионов ставка «перекрестки» для малого бизнеса является отрицательной, то есть промышленность, помимо населения, субсидирует еще и малые предприятия. В результате получается, что промышленность потребляет половину всей электроэнергии в распредсетях, но при этом несет две трети всей финансовой нагрузки по «перекрестке». Это несправедливо, — говорит директор ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев.

В регионах объем перекрестного субсидирования определяется местными властями в зависимости от уровня напряжения.

— Единых правил распределения перекрестного субсидирования нет. Тарифы устанавливаются по уровням напряжения. Соответственно, регулятор сам распределяет «перекрестку» между уровнями напряжения, — рассказывает заместитель генерального директора по экономике ОАО «Сетевая компания» Наталья Назарова.

«Рынок не готов к полной либерализации»

До этого в правительстве обсуждалась предложение заложить перекрестное субсидирование в тарифы промышленных потребителей, напрямую подключенных к магистральным сетям. Такой подход привел бы к тому, что тарифы для промышленности в течение семи лет выросли бы в полтора раза. Однако инициатива вызвала недовольство крупных потребителей. Игроки рынка назвали ее возвращением к «последней миле», когда на промышленность перекладывались расходы на содержание распределительных сетей, услугами которых она не пользуется. Механизм подразумевал повышенную нагрузку на самых крупных потребителей и был отменен в большинстве регионов в 2017 году.

— Российский рынок энергетики пока еще не готов к полной либерализации. При этом поиск более оптимальных и прозрачных форм перекрестного субсидирования является, несомненно, плюсом для потребителей, а также может снизить стимулы для крупного бизнеса переходить на прямое подключение к сетям ФСК или собственную генерацию, — прокомментировала предложение ФАС Анна Михайлова.

При этом аналитик уверена, что единая ставка перекрестного субсидирования для потребителей всех уровней напряжения повлечет за собой рост тарифов для низкого уровня напряжения и снижение для высокого соответственно.

— Рост нагрузки на малый и средний бизнес планируется сделать плавным с помощью переходного периода. Среднее по регионам значение общего тарифа может установиться примерно на уровне 4 300–4 500 рублей за мВт/ч в 2019 году, — прогнозирует Михайлова.

Единая ставка может повлечь тарифный перекос

— Для меня перекрестное субсидирование — некая математическая величина, созданная искусственно, — говорит Наталья Назарова. По мнению эксперта, можно создать такую методологию экономически обоснованных тарифов, при которой «перекрестки» не будет вовсе.

— За многие годы правила поменялись, поменялся учет ведения затрат. Можно установить некие общие правила по распределению затрат и сделать так, что «перекрестки» математически не будет. Или, по крайней мере, она будет снижена. Как вариант, можно установить средний тариф без разбивки по уровням напряжения. Это тоже ничему противоречить не будет, — добавляет Назарова.

С точки зрения Василия Киселева, переход к единой ставке перекрестного субсидирования сократит финансовую нагрузку на промышленность. «При этом переход не будет обременительным в силу незначительной доли расходов на электроэнергию в себестоимости товаров и услуг для малого бизнеса», — заключает эксперт рынка.

— Честно говоря, я сомневаюсь, что ФАС эти правила установит, — говорит Наталья Назарова. — Ведомство само устанавливает предельный рост тарифов по уровням напряжения. Когда они определят правила, то у них на одном уровне напряжения станет больше, на другом — меньше. Возникнет перекос по тарифам, — предполагает она.

Что касается стоимости электричества для населения, то она будет зависеть от конкретных механизмов усреднения, считают эксперты.

— При этом стоимость электроэнергии для населения может остаться на прежнем уровне. Однако при росте нагрузки по тарифам на малый и средний бизнес население может почувствовать эффект через давление на стоимость продукции, — говорит Анна Михайлова.