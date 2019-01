«И все-таки: татары как этническая популяция сформировались в период Золотой Орды»

Как происходил этногенез тюрков Поволжья и Урала

Фото: Максим Платонов

Генофонд тюркских народов — тема, в которой больше вопросов, чем ответов. Заместитель директора Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов и администратор татарского ДНК-проекта Максум Акчурин в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывают о влиянии кочевников Центральной и Восточной Азии на этногенез татар Среднего Поволжья и Урала. Ученые делают обзор последних публикаций генетических исследований и пытаются выяснить, насколько родственны татары и башкиры с другими народами Евразии.

«Примесь» кочевника

Целый ряд ключевых работ по истории степных народов Евразии был опубликован ведущими генетиками в последние годы. Огромное степное пространство от Венгрии до Монголии с древних времен населяли разные племена и народы. Но в этом обзоре нам хотелось бы выяснить, позволят ли результаты проведенных исследований обнаружить связи современных татар Среднего Поволжья и Урала не столько с западными кочевниками, которые географически ближе, а именно с восточноазиатскими.

В первую очередь хотелось бы обратиться к работе Б. Юнусбаева, М. Метспалу и других соавторов «The Genetic Legacy of the Expansion of Turkic-Speaking Nomads across Eurasia» («Генетическое наследие экспансии тюркоязычных кочевников в Евразии»). В ходе своего исследования авторы решили сравнить аутосомы тюркских народов и их нетюркских соседей с четырьмя этносами Южной Сибири и Монголии: тувинцами, монголами, бурятами и эвенками. Для оценки было использовано два независимых метода: вычисление пропорции компонентов Admixture и метод анализа IBD-сегментов и блоков, имеющих общее генетическое происхождение. Оба метода показали, что в Западной Евразии, несмотря на общую во многом схожесть с генофондами соседних народов, более высокую долю взятых генетических азиатских компонентов имеют тюркоязычные народы. След восточных миграций у всех разный — у кого-то он более значительный (например, у башкир), у кого-то выражен меньше (например, на Кавказе и Турции), но именно его наличие как раз и отличает тюркские народы от их нетюркских соседей. Из нетюркских этносов исключение составляют калмыки и исследованные марийцы из Башкортостана, у которых обнаруженные следы восточных миграций сопоставимые с тюркскими. В частности, и татары, и чуваши имеют чуть больший вклад компонентов Южной Сибири и Монголии по сравнению с удмуртами, коми, карелами, вепсами, а также мордвой (мокша или эрзя) и русскими.

Затем ученые, используя определенные методы (ALDER и SPCO), выполнили расчеты датировок времени последнего значимого генетического смешивания для различных тюркских популяций. В итоге было обнаружено несколько волн восточноазиатской экспансии. Так, было установлено, что последняя значительная «примесь» (admixture) у современных казахов, узбеков, кыргызов, а также татар и башкир произошла в период XIII—XIV веков. При этом авторы отметили, что перечисленные народы разговаривают на тюркских языках, относящихся к кыпчакско-карлукской языковой группе.

Для сравнения интересно рассмотреть ситуацию у северокавказских тюрков. Для балкарцев обнаруживается «примесь», происшедшая в VIII веке, т. е. отражается влияние ранних тюрков, зато наиболее поздняя и более значительная примесь была у кумыков в XV—XVI веках и у ногаев в XVI—XVII веках. Отметим, что доля компонентов Южной Сибири и Монголии у исследуемых кубанских ногаев и татар сопоставима. А вот у чувашей период смешивания выпал на IX век. Таким образом, стоит подчеркнуть, что татары уже как этническая популяция сформировались в период, который совпал с ордынской эпохой и связанной с ней новой крупной тюркской экспансией потомков восточных кыпчаков и карлуков. В то время как на чувашей и балкарцев золотоордынское влияние, видимо, генетически никак не сказалось. Не отразилось оно и на языковом уровне — у этих народов зафиксировались следы только более ранней тюркской экспансии.

«Следы скифов обнаруживаются исключительно среди тюркоязычного населения»

В 2017 году вышла еще одна статья «Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe» («Происхождение, демография и генетическое наследие кочевников евразийских степей периода раннего железного века») с результатами генетических исследований ДНК останков из древних захоронений обширного пояса степей Евразии скифской эпохи. В основном были изучены митохондриальные ДНК (прямая женская линия) и сделано небольшое количество полногеномных анализов. Исследования выявили различия в формировании генетического состава древних кочевников скифской эпохи, населявших западную и восточную части Евразийского степного пояса. Тем не менее, несмотря на огромное географическое расстояние, между западными и восточными кочевниками скифской эпохи зафиксированы многочисленные генетические контакты.

В генофонде у всех степных кочевников раннего железного века обнаружено нескольких предковых компонентов — восточно-евразийского и западно-евразийского происхождения. Западный компонент проникал на юг Сибири и далее на Алтай еще с бронзового века — по мнению авторов, его носителями были представители ямной культуры. Исследователи отметили, что западные обитатели степей оставили заметный вклад для многих народов Евразии, а вот следы восточных скифских групп обнаруживаются исключительно среди тюркоязычного населения. Особенно высока их доля у теленгитов, тубаларов, тофаларов, кыргызов, казахов, каракалпаков, но также они обнаружены еще дальше на запад у поволжских татар (!).

Татарская родня

В 2018 году была представлена большая научная работа «137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes» («137 древних геномов человека со всей Евразийской степи»), написанная группой ученых под руководством Эске Виллерслева — одного из ведущих мировых специалистов в области изучения древнего ДНК. В ней были исследованы образцы различных исторических эпох на всем степном пространстве Евразии. И что важно, кроме аутосом для многих образцов удалось получить результаты секвенирования Y-хромосомы, определяющей родство по прямой мужской линии.

Статья содержит много интересных выводов о взаимном влиянии западных и восточных обитателей степей на протяжении разных эпох, все исходные данные были помещены в открытый доступ в сети интернет на ресурсах Европейского биоинформационного института. А значит, мы имеем возможность сравнить результаты конкретных образцов древних ДНК с образцами современных татар. Приведем несколько примеров (первоначальная интерпретация была выполнена Тедом Канделлом (Theodore E. Kandell) — участником проекта Open Genomes, образцы гаплогруппы Q проверил Владимир Гурьянов — администратор проектов по гаплогруппе Q в Family Tree DNA и YFull, затем более детальная интерпретация была выполнена командой проекта «YFULL».

Так, можно обнаружить, что в одну родственную по прямой мужской линии группу (субклад), которую определяет SNP-маркер Q1b-YP4500, с образцом DA127 из захоронения ранних гуннов в Тянь-Шане (датировано IV веком, расположено в 12 км к юго-востоку от с. Кегень Райымбекского р-на Алматинской обл., Казахстан) попали многочисленные потомки одних из самых знатных и влиятельных татарских родов Кадомского уезда (ныне это территория на границе Рязанской, Нижегородской областей и Республики Мордовия), известных по документальным источникам с начала XVI века. Представителями этих родов были князья и мурзы таких старинных фамилий как Мансыревы, Дивеевы, Аганины, Сюндюковы, Разгильдеевы, Исеевы и др.

Некоторые представители гаплогруппы R1b из современных татар оказались в одной близкородственной группе R1b-Y14051 с кимаком DA87 из Прииртышья (захоронение датировано VIII веком, расположено в Павлодарском р-не, Павлодарская обл., Казахстан) и средневековым кочевником DA93 из того же региона (захоронение датировано IX веком, Актогайский р-н, Павлодарская обл., Казахстан).

Также мы можем обнаружить татар, находящихся в группе C-Y4580 вместе с образцом DA28 из золотоордынского захоронения на территории Казахстана (датировано XII—XIII вв., Улытауский р-н, Карагандинская обл., Казахстан).

Мы можем еще отметить наличие татарских представителей, которые попали в ряд более древних родственных групп, образованных несколько тысяч лет назад. Итак, отдельные представители татар находятся в следующих субкладах:

в субкладе R1b-Y20750 вместе с образцом DA92 железного века из кенжекольского захоронения в Прииртышье (датировано I веком, Павлодар, Казахстан);

в субкладе R1a-YP1456 вместе с образцом DA385 из гуннского захоронения на Тянь-Шане (датировано VI веком);

в субкладе R1a-Y39884 вместе с образцом DA223 из усуньского захоронения на Тянь-Шане (датировано III веком до н. э.) и образцом DA27 из гунно-сарматского захоронения в бассейне р. Тобол (датировано V веком, Костанайская обл., Казахстан);

в субкладе R1a-S21872 вместе с образцом DA100 из гуннского захоронения на Тянь-Шане (датировано IV в.);

в субкладе J2a-PF4993 вместе с образцом средневекового кочевника DA124 из захоронения на Тянь-Шане (датировано VIII веком, Енбекшиказахский р-н, Алматинская обл., Казахстан).

Существует большая вероятность, что среди результатов ДНК-тестов современных татар с непроверенными SNP-маркерами некоторые относятся к родственным группам Q-L713 и Q-L715, в которые попали образцы из захоронений на Тянь-Шане гуннов DA54, DA74 (датированные IV—V веками) и древнего тюрка DA86 (датировано VI веком).

Таким образом, представленные в обзоре результаты современных генетических исследований демонстрируют, что этногенез тюркских народов Поволжья и Урала связан с несколькими волнами экспансии восточноазиатских кочевников в западную Евразию. Значительное влияние, как минимум на язык татар Поволжья и Урала, оказал приход потомков восточных кыпчаков в золотоордынский период (XIII—XIV веков). Причем он непосредственно отразился на генофонде — их генетические следы обнаруживаются у всех современных татар. Да, можно отметить, что это явление не носило столь массового характера с точки зрения генетики. Но, несмотря на малочисленность восточных степных «пришельцев», их доминирование сыграло значительную роль в процессах формирования новых тюркских этносов.