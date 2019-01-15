После «Праздника»: фильм, который позиционировался как скандальный, оказался просто скучным

А это в искусстве самое убийственное

Алексей Красовский снял фильм «Праздник», который еще до его выхода начали называть «черной комедией», и в конце прошлого года это была, пожалуй, самая обсуждаемая картина. Поскольку действие ее происходит в блокадном Ленинграде, началась кампания, целью которой было запретить ленту как «кощунственную». Так ли это? Об этом — в материале «Реального времени».

Депутат. Он же — пиарщик

Бюджет ленты Алексея Красовского (режиссер одновременно является автором сценария и продюсером) — всего лишь 3,5 миллиона рублей, да и то эти деньги собирали всем миром. Минувшей осенью, когда фильм был уже практически готов, одно из изданий назвало его «черной комедией». Естественно, что комедийный жанр и трагическая история блокадных дней в Ленинграде — вещи несовместные. Но фильма в этот период еще никто не видел, были только слухи. А режиссер почти ничего конкретно и не комментировал.

И тут по старой и доброй российской традиции началась история, эпиграфом к которой могла бы послужить сакраментальная фраза «Пастернака не читал, но осуждаю». Возбудились в последнее время становящиеся главными киноведами страны парламентарии и иже с ними. Депутат Госдумы Сергей Боярский (сын Михаила Боярского), благородно негодуя, заявил, что «сделает все, чтобы эту идею не удалось воплотить в жизнь и картину не выпустили в широкий прокат».

Коммунисты пояснили: «Замысел у фильма прост — надругаться над памятью наших соотечественников и героической историей города-героя Ленинграда». Естественно, что они потребовали «пресечь» выход на экраны «Праздника». Как утверждает режиссер, ему начали поступать угрозы. Но фильм он все же снял.

Естественно, что комедийный жанр и трагическая история блокадных дней в Ленинграде — вещи несовместные



Что в сухом остатке? Да то же, что с печальной памяти «Матильдой», где промоушен скучнейшему и пошлейшему кино, которое ну уж никак не могло оскорбить ничьи чувства, сделала депутат Наталья Поклонская. «Праздником» начала интересоваться публика. Это ведь идет еще с советских времен и накрепко засело в сознании народа: раз запрещают — значит, что-то стоящее. Как говорила одна героиня фильма Эльдара Рязанова: «Раз все ругают, значит, надо брать». Хайп вокруг «Праздника» пошел на пользу продвижению ленты.

Поскольку фильм в прокат не попал, его премьера была назначена на youtube-канале режиссера 1 января. В «Фейсбуке» появилось море ссылок, пройдя по которым можно было посмотреть фильм. Но ближе к полудню в первый день нового года прошло сообщение, что в связи с трагедией в Магнитогорске режиссер отменил премьеру. «Праздник» был показан только 3 января и вызвал и разочарование, и недоумение.

Бабушку убили

Пожалуй, точнее всех жанр «Праздника» определил кинокритик Антон Долин, назвавший ленту «добротным советским телеспектаклем по какой-то не вполне советской комедии». Фильм, снятый одной камерой, в одних декорациях, действительно напоминает телеспектакли, которых в шестидесятые-семидесятые годы прошлого года на телевидении было великое множество.

Даже при самом тщательном анализе признаков «черной комедии» в картине Красовского найти не удастся. Есть история о том, как достаточно видный советский ученый в условиях блокадного города получает спецпаек, что дает его семье возможность жить безбедно. Все мы прекрасно знаем, что подобные истории были, и люди, занимающиеся нужной для обороны страны работой, имели привилегии. И для кого сейчас секрет, что партийная верхушка в Ленинграде шиковала, что ей было наплевать на сотни умирающих ежедневно в городе людей? Что за кусок хлеба, в прямом смысле, могли выменять бриллиантовые сережки или вазочку работы Карла Фаберже? Все это было, и все это тоже история блокадного Ленинграда, но история позорная.

Ни о каком издевательстве над историей речь не идет, нет этого в фильме в помине

В «Празднике» блокада, по сути, вообще не затрагивается, действие происходит в загородном доме профессора, который находится на какой-то обособленной территории, где войны как бы и нет. Так что ни о каком издевательстве над историей речь не идет, нет этого в фильме в помине. В доме профессора волей случая оказывается «простая девушка» Маша, падающая в обморок от вида еды. И вот ей почему-то надо объяснять, откуда взялось это изобилие.

Конфликт, прямо скажем, высосан из пальца. Хотя, надо отдать должное актерам, они вполне органично существуют в этих неправдоподобных обстоятельствах. У Алены Бабенко, Павла Табакова и особенно Яна Цапника, представшего в новом амплуа, очень достойные работы. Но фальшь ситуации, ее надуманность не скрыть. В финале все происходит по Чехову: пистолет, показанный в начале фильма, стреляет. Случайный гость весьма маргинального вида поднимается на второй этаж, где живет престарелая бабушка, и, похоже, убивает ее. Такой сюрреалистичный конец истории.

Не смешно. Не грустно. Никак. Послевкусия от фильма не остается, потому что если пытаться привязать его фабулу к сегодняшнему дню, найти аллюзии на сегодняшнюю правящую элиту, в этом будет огромная натяжка. Коммунистическая элита — это дети в сравнении с теми, кто вершит судьбы сегодня. Так что нашим депутатам не надо было волноваться. «Праздник» не опасен, потому что он скучен, а это в искусстве самое убийственное.

Когда фильм завершается, в кадре под елочкой появляются Алексей Красовский и оператор ленты Сергей Астахов в карнавальных костюмах. Говорят со зрителями, и это снова хайп. То, что сейчас очень помогает продвижению фильмов.