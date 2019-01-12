Видеоопрос: «Заметили ли вы подорожание товаров из-за роста НДС?»

С начала 2019 года ставка налога на добавленную стоимость увеличилась в России до 20% (вместо прежних 18%). Некоторые товары, например смартфоны и автомобили, уже подорожали. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в среднем на 7—10% на все без исключения товары и услуги.

