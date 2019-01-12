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Видеоопрос: «Заметили ли вы подорожание товаров из-за роста НДС?»

07:00, 12.01.2019 1
Видеоопрос: «Заметили ли вы подорожание товаров из-за роста НДС?» Фото: Антон Журавлев

С начала 2019 года ставка налога на добавленную стоимость увеличилась в России до 20% (вместо прежних 18%). Некоторые товары, например смартфоны и автомобили, уже подорожали. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в среднем на 7—10% на все без исключения товары и услуги.

«Заметили ли вы подорожание товаров и подстегнуло ли вас грядущее повышение цен сделать крупные покупки в конце прошлого года?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:17
    Конечно заметили! Не вооруженным взглядом видно
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