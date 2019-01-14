«Мы смогли лучше»: как выпускники казанских вузов поднимали промышленность в Башкирии

От романтики космоса до войны на Ближнем Востоке: казанские специалисты на уфимских заводах в 1960—1970-е годы

После Великой Отечественной войны стране-сверхдержаве требовались новые производства. В 1950—1970-е годы тысячи выпускников казанских вузов направились поднимать промышленность в Башкирию. И они добились в этом благородном деле невиданных успехов. Какими «пряниками» привлекала Уфа молодых специалистов из Татарстана и как росло производство — об этом читателям «Реального времени» рассказывает башкирский чиновник и экономист Равиль Ахтямов, родители которого тоже попали в ту «татарскую волну», нахлынувшую в БАССР.

Романтика космоса

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос впервые в мировой истории. Это стало ярчайшим событием космической эры. В тот же день на железнодорожной станции «Уфа» сошел с поезда выпускник Казанского авиационного института Энгель Шакирович Ахтямов, мой отец (и сын зампредседателя президиума Верховного Совета ТАССР Шакира Ахтямова, — прим. ред.). Он прибыл в Уфу по распределению на Уфимский приборостроительный завод (УПЗ), известный в народе как 40-й завод. С этого момента началась история вклада моей семьи в становление высокотехнологичной промышленности в Башкортостане.

Отец был одним из тысяч выходцев из Татарстана, которые приехали в Уфу, следуя романтике освоения космоса и в стремлении к лучшей жизни. Надо отметить, что некоторое время он учился в Казанском сельхозинституте в одной группе с Минтимером Шаймиевым, а затем перевелся в КАИ.

Способствовал привлечению в Башкирию молодых специалистов председатель Совета министров республики Зекерия Акназаров, выходец из Зауралья. В те времена в Уфе, Стерлитамаке и других городах работало немало выпускников казанских вузов. Не были исключением и первые лица республики. Например, председатель Верховного Совета БАССР Кадыр Тимергазин, уроженец деревни под Челябинском, в 1930-е годы отучился на геолога в Казанском университете (нынешний КФУ), после чего его направили поднимать башкирскую нефтянку.

Позже на завод устроилась и моя мама, Халиса Ахметзяновна, также выпускница Казанского авиационного. Там они с папой и познакомились.

Уже с 1962 года завод начал выпуск приборов и комплектующих для космических кораблей. Предприятие (ныне Уфимское приборостроительное производственное объединение, УППО) участвовало в освоении и выпуске аппаратуры для спутников серии «Космос», космических кораблей типа «Восток», «Союз», лунного корабля «ЛК», орбитального корабля «ЛОК», долговременных орбитальных станций «Салют», «Мир», «Альфа», космических кораблей «Союз ТМА» и «Прогресс М/М1».

В те годы государство сумело создать условия для ускоренного развития экономики Башкирии, привлекая лучшие кадры, поощряя инвестиции и инновации.

Политика государства

Ученый-экономист профессор К.Н. Юсупов отмечает, что, в отличие от национальных республик, области, образованные вместо губерний, как правило, с традиционными центрами и отраслями промышленности, уже в начальный период своего существования характеризовались более тесными внутренними экономическими связями. Для развития же автономий требовалась особая экономическая политика государства. Становление экономики республики, ведущих отраслей ее народного хозяйства связано с огромными общесоюзными инвестициями, особенно в периоды первых десятилетий существования региона. Валовая продукция всей промышленности Башкирии возросла в 1975 году по сравнению с 1940 годом в 58,6 раза, а капитальные вложения государственных и кооперативных предприятий и организаций — в 29,9 раза. Никогда в истории республики не наблюдалось такого бурного развития. Это было поистине экономическое чудо.

В этом значительная роль и тогдашнего руководства республики. Правительство Башкирии (в том числе и уже упоминавшийся Зекерия Акназаров) сумело создать привлекательные условия для жизни людей, выходцев из многих уголков страны. По свидетельству моего отца, в магазинах Уфы тогда было много продуктов, в целом чувствовался подъем. А в Казани некоторые товары достать было очень трудно, что-то продавалось по карточкам, хотя Татария добывала 100 млн тонн нефти.

Развитие высокотехнологичных отраслей промышленности способствовало привлечению в республику и формированию в ней научно-технической интеллигенции. Приток высокообразованных кадров позволил создать производства, которых ранее никогда не было, и в конечном итоге вывести Башкортостан на новый уровень развития.



21 января 1956 года приказом министра авиационной промышленности СССР был введен в эксплуатацию Государственный союзный завод 123. В 1960 году распоряжением Совета министров РСФСР за №1661-РС от 7 октября 1959 года он был назван Уфимским приборостроительным заводом (УПЗ).

«В течение следующих 10 лет создавались цеха и производства предприятия. Уже в 1957 году было освоено производство 16 новых видов авиационных изделий, в частности, указатели моторной группы, электроизмерительные приборы и тензоаппаратура. В 1958 году начат серийный выпуск гироскопических автопилотов. В 1959 году было начато производство высокоточных электронных устройств, в 1962 году — бортовой вычислительной техники», — рассказывает Википедия.

Тогда директором УПЗ был Николай Григорьевич Ковалев, который переехал в республику из Челябинской области. Под руководством Н.Г. Ковалева Уфимское приборостроительное производственное объединение выросло в крупнейшее предприятие приборостроения, оснащенное новейшими средствами производства и выпускающее современные изделия электронной и вычислительной техники для авиации и космоса. Николай Григорьевич провел большую организаторскую работу по мобилизации коллектива завода на досрочное выполнение восьмого пятилетнего плана (1966—1970), освоение 37 новых изделий, внедрение в производство новейших достижений науки и техники, передовых методов управления производством. Пятилетний план коллектив завода выполнил досрочно — 11 декабря 1970 года, при росте объема выпускаемой продукции в 2,2 раза. Производительность труда, по сравнению с 1965 годом, за пятилетку увеличилась на 66 процентов, себестоимость товарной продукции снизилась на 16,5 процента.

Казалось, что на заводе работала половина города. Именно благодаря УПЗ и его директору был создан легендарный хоккейный клуб «Салават Юлаев». В октябре 1960 года приказом руководства Уфимского приборостроительного завода была учреждена хоккейная секция при спортивном клубе имени Салавата Юлаева. В феврале 1961 года хоккейная команда СК имени Салавата Юлаева (СКСЮ) сыграла первый матч.

Международное положение

Республика находилась в фокусе общегосударственной политики, играя важную роль в начавшемся противостоянии двух экономических систем в условиях «холодной войны».

Надо отметить, что и тогда, как и сейчас, одним из главных приоритетов политики ив США являлось поощрение научно-технического прогресса. Фундаментальные достижения в области знаний официально признаны в качестве основы экономического роста, поскольку, согласно имеющимся в США оценкам, на 1 доллар, вложенный в НИОКР, приходится 9 долларов роста ВВП.

В те годы наша страна, как и сейчас, играла важную роль на Ближнем Востоке. Поддержка дружественных Египта и Сирии осуществлялась по разным направлениям. Шли и поставки оружия. Силы ВВС и ПВО этих стран были вооружены техникой советского производства. Высокоточные приборы и комплектующие к самолетам, танкам и другим машинам изготавливались уфимскими мастерами. Башкирские предприятия, ориентированные на оборонку, получали все новые и новые заказы. Так что работа находилась всем.

5 июня 1967 года началась «шестидневная война». Первоначальный удар Израиля по Египту был нанесен в 7.45 утра. Нападению практически одновременно подверглись 11 египетских авиабаз. В операции участвовало 185 израильских самолетов, что составляло 91 процент израильской боевой авиации. К 9 часам утра они уничтожили 197 египетских самолетов, из них 189 на земле и 8 в ходе воздушных боев. Было разрушено или повреждено 8 радарных станций, 6 египетских авиабаз в районе Синая и Суэцкого канала были приведены в полную негодность.

После дозаправки и перевооружения израильских самолетов на базах в 10 часов утра по египетским авиабазам был нанесен повторный удар, в котором участвовало 164 самолета. В ходе этого удара было атаковано 14 авиабаз и уничтожено еще 107 египетских самолетов.

В ходе двух этих ударов Израиль потерял 9 самолетов, 6 других были серьезно повреждены. 6 израильских летчиков погибли, трое были ранены и двое попали в плен. В общей сложности было уничтожено 304 из 419 египетских самолетов. Но этот удар наши союзники выдержали.

В последующие годы велась война на истощение. Все это время шли поставки авиационной и иной техники из СССР, чтобы восполнить потери арабских ВВС и ПВО. Предприятия Минавиапрома СССР работали на полную мощность.

В том же году мои родители, которые познакомились на УПЗ, сыграли свадьбу. Они стали одними из многих тысяч патриотов страны, для которых работа стала судьбой, изменившей навсегда их жизнь и жизнь огромной страны.

6 октября 1973 года очередное обострение привело к войне Судного дня. И снова ведущую роль в этом столкновении сыграли боевая авиация и силы ПВО. Согласно Хаиму Герцогу, несмотря на потерю около 50 истребителей в первые три дня войны (благодаря советской технике), ВВС Израиля продолжали атаки противника. В воздушных боях за всю войну были сбиты 334 арабских самолета, египтянам же удалось сбить 5 израильских самолетов. Всего же, по данным Герцога, Израиль потерял 102 самолета, а Египет и Сирия — 514, из которых 58 они сбили сами.

Случайно или нет, в том же году родители справили новоселье. Так государство отметило их вклад в выполнение очередного пятилетнего плана.

Мы можем лучше

Сегодня Башкортостан по праву считается одним из опорных регионов страны. Я полностью поддерживаю лозунг руководства республики «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!»). Да, конечно, мы можем лучше. Для этого нужно создавать условия для привлечения в республику лучших специалистов, инвестиций и инноваций. К сожалению, приходится констатировать, что люди с потенциалом — молодежь, образованные слои — больше уезжает из Башкирии, нежели приезжает в регион. Необходимо менять ситуацию. 50 лет назад смогли, почему бы не повторить?

Нужно при этом четко разграничить, что мы можем достичь в сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти и что нужно сделать на местах. Важными задачами являются реализация майских указов главы государства, не менее важно привлечение в республику высокотехнологичных компаний в сотрудничестве с крупнейшими госкорпорациями, такими как «Ростех», «Роснано» и другими. Республика должна всегда находиться в фокусе федеральной политики по развитию промышленности. Это поистине опорный край страны, от которого недалеко до границы с Казахстаном и Центральной Азией. Мы могли бы в полной мере использовать эти преимущества, развивая международное и межрегиональное сотрудничество.

Внутри республики нужно, безусловно, менять инвестиционное и налоговое законодательство в пользу малого и среднего бизнеса. Задача государства — поддержать частный сектор, предоставив «ударные налоговые льготы». Такого рода налоговые преференции в Башкортостане еще не применялись, их смысл состоит в том, что компаниям, показывающим высокие темпы прироста выручки, предоставляются пропорциональные льготы по налогу на прибыль, и чем больше рост выручки, тем больше снижается ставка налога. Тем самым стимулируются высокие темпы экономического роста. Важно создать стабильные правила игры, не на словах, а на деле поддержав наших людей.

В республике функцию поддержки малого и среднего бизнеса осуществляют сейчас более десятка структур и фондов. Их объединение под общим управлением позволит сформировать инвестиционный пул в размере свыше 60 млрд руб. Эффективное управление этими средствами достаточно для того, чтобы запустить инвестиционный процесс в республике, увеличить количество инвесторов в разы.

Как писал легендарный премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, «моей главной заботой было обеспечение каждому гражданину его доли в богатстве страны и места в ее будущем».

Равиль Ахтямов, фото предоставлено автором