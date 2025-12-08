В Татарстане за сутки зарегистрировали девять пожаров

Из них пять произошли в жилом секторе

Фото: Артем Гафаров

Подразделения противопожарной службы Татарстана в течение суток реагировали на девять возгораний, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы семь раз выезжали по ложным вызовам. Четыре выезда были связаны с взаимодействием с другими экстренными службами — специалисты координировали совместные действия в рамках отработки различных сценариев. Кроме того, пожарные один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики за указанный период происшествий зафиксировано не было. Напомним, что пожарную каланчу в Адмиралтейской слободе могут превратить в молодежный центр.

Наталья Жирнова