В Татарстане за сутки зарегистрировали девять пожаров
Из них пять произошли в жилом секторе
Подразделения противопожарной службы Татарстана в течение суток реагировали на девять возгораний, из которых пять произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы семь раз выезжали по ложным вызовам. Четыре выезда были связаны с взаимодействием с другими экстренными службами — специалисты координировали совместные действия в рамках отработки различных сценариев. Кроме того, пожарные один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики за указанный период происшествий зафиксировано не было. Напомним, что пожарную каланчу в Адмиралтейской слободе могут превратить в молодежный центр.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».