«Съезд народных депутатов»* признали террористической организацией

12:22, 08.12.2025

Такое решение вынес Верховный суд России

«Съезд народных депутатов»* признали террористической организацией. Такое решение вынес Верховный суд России.

Известно, что организация была создана в 2022 году в Польше и заявляла о себе как о «новом правительстве России в изгнании». Ранее ФСБ задержала в Казани мужчину — он призывал к террористической деятельности.

Наталья Жирнова
Справка

* Организация признана в России террористической, ее деятельность признана нежелательной на территории страны по решению Генеральной прокуратуры

