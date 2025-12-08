«Съезд народных депутатов»* признали террористической организацией
Такое решение вынес Верховный суд России
Известно, что организация была создана в 2022 году в Польше и заявляла о себе как о «новом правительстве России в изгнании». Ранее ФСБ задержала в Казани мужчину — он призывал к террористической деятельности.
Справка
* Организация признана в России террористической, ее деятельность признана нежелательной на территории страны по решению Генеральной прокуратуры
