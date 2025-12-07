Жители Татарстана удвоили покупки б/у игрушек для собак

Для кошек самым популярным товаром стала когтеточка — на одну тратят более 1 500 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным торговой площадки «Авито», осенью текущего года жители Татарстана значительно активизировались в покупке товаров для своих питомцев. Наиболее значительный рост наблюдался в категориях ухода и развлечений для животных.

Игрушки б/у для собак приобрели особую популярность, зафиксировав рост продаж на 100%. Средняя стоимость одной единицы составила 222 рубля. Немалое внимание уделялось и комфорту животных: спрос на лежаки вырос на 23%, при средней цене около 911 рублей.

Также популярными товарами стали новые когтеточки (+20%) стоимостью около 1 536 рублей и новые игрушки для кошек (+20%), продаваемые по средней цене 995 рублей. Дополнительно, на 18%, выросло потребление нового корма, средняя стоимость его достигла 2 596 рублей.

Ариана Ранцева