Трамп недоволен тем, что Зеленский до сих пор не прочел мирный план

Во время выступления президент США отметил, что команда Зеленского позитивно восприняла план

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что глава Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с американским проектом мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

Во время выступления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп отметил, что команда Зеленского позитивно восприняла данное предложение, однако сам Зеленский пока не уделил должного внимания этому документу. Американский лидер усомнился в заинтересованности своего украинского коллеги в данном соглашении и призвал разъяснить причины такого поведения.

— Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих пор не прочитал предложение, — заявил он.

Ранее стало известно, что США и Россия не будут раскрывать подробности переговоров, которые прошли в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Наталья Жирнова