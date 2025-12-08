Новости общества

Трамп недоволен тем, что Зеленский до сих пор не прочел мирный план

09:33, 08.12.2025

Во время выступления президент США отметил, что команда Зеленского позитивно восприняла план

Фото: скриншот из видео «City addresses Trump indictment safety concerns» с канала «Atlanta News First »

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что глава Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с американским проектом мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

Во время выступления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди Трамп отметил, что команда Зеленского позитивно восприняла данное предложение, однако сам Зеленский пока не уделил должного внимания этому документу. Американский лидер усомнился в заинтересованности своего украинского коллеги в данном соглашении и призвал разъяснить причины такого поведения.

— Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих пор не прочитал предложение, — заявил он.

Ранее стало известно, что США и Россия не будут раскрывать подробности переговоров, которые прошли в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Наталья Жирнова

