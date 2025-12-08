Над соседней с Татарстаном Саратовской областью за ночь сбили 12 БПЛА

Всего за прошедшую ночь Минобороны отчиталось о 67 сбитых украинских беспилотниках

Фото: Динар Фатыхов

Над соседней с Татарстаном Саратовской областью за ночь сбили 12 украинских БПЛА. Об этом заявили в Минобороны России.

Всего за прошедшую ночь министерство отчиталось о 67 сбитых беспилотниках над территориями 11 регионов страны. Наибольшее количество было уничтожено над Брянской областью — 24, следом идет Саратовская область. Также 11 дронов уничтожили в Ростовской области, 9 — в Волгоградской.

Еще по два сбили над Курской, Ленинградской и Тульской областями и Московским регионом, а также по одному в Калужской, Орловской и Смоленской областях.

Напомним, что ранее Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности на фоне угроз атак беспилотников в Татарстане.

Наталья Жирнова