В Казани назначили нового руководителя Центра городской трансформации

Им стал Эмиль Хуснетдинов, ранее занимавший должность замдиректора учреждения

В Казани назначили нового руководителя Центра городской трансформации. Им стал Эмиль Хуснетдинов, ранее занимавший должность замдиректора учреждения.

— Эмиль Ильдарович — человек для нашей команды не новый. Он работал ранее заместителем руководителя центра, хорошо знаком со всеми внутренними процессами и сидящими в зале руководителями, — представил нового главу мэр Казани Ильсур Метшин. — Мы ставим амбициозную задачу перед центром — повышение эффективности городских систем.

По словам Метшина, учреждение должно стать хабом цифровой трансформации, объединяющим казанские компании, вузы и школы. Он призвал набрать в центр «молодых, амбициозных и профессиональных специалистов», которые будут предлагать и осуществлять прорывные решения.

Галия Гарифуллина