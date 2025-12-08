Исполком Лениногорска закупит игры Mortal Kombat и Counter-Strike на 1,3 млн рублей

Также приобретут FC 26, NBA 2K26, NHL 26, UFC 5, Left 4 Dead, Counter-Strike 1.6, Among Us, GTA 5, Phasmophobia и Red Dead Redemption 2

Исполком Лениногорского района объявил тендер на закупку и установку игр для ПК и приставки PlayStation. Подписка PlayStation Store (12 месяцев) устанавливается дополнительно, но не ранее 1 февраля 2026-го и не позднее 1 апреля того же года. Гарантийный срок на все оборудование и работы составляет 36 месяцев.

Игры должны быть закуплены на цифровых площадках Steam (регион Казахстан), Rockstar Games и PlayStation (регион Турция). Игры должны исправно работать на оборудовании Заказчика, а их версии должны соответствовать последней лицензионной версии.

Для PlayStation будут закуплены игры FC 26, NBA 2K26, NHL 26, MK 11, UFC 5 и подписка PlayStation Store (12 месяцев). Для ПК будут приобретены игры CS:GO, Left 4 Dead, Counter-Strike 1.6, Among Us, GTA 5, Phasmophobia и Red Dead Redemption 2.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстан продолжает оставаться одним из лидеров среди регионов России по объему затрат на научные исследования и разработки. В 2024 году регион потратил 45 млрд рублей на эти цели.

Дмитрий Зайцев