Спортшкола №5 в Камских Полянах откроется после реконструкции в конце 2025 года
На сегодняшний день в учебном заведении уже проводятся учебно‑тренировочные занятия по пяти спортивным дисциплинам
В конце года в Камских Полянах состоится открытие спортшколы №5 после масштабной реконструкции. Об этом сообщила начальник Управления физической культуры и спорта Нижнекамского района Марина Иванова в ходе «делового понедельника».
На сегодняшний день в учебном заведении уже проводятся учебно‑тренировочные занятия по пяти спортивным дисциплинам: боксу, дзюдо, тхэквондо, баскетболу и вольной борьбе. Общее число занимающихся в школе детей составляет 488 человек.
Кроме того, в распоряжении горожан будет волейбольный зал, который также предоставят для занятий университету третьего возраста. Для спортсменов, приезжающих на соревнования или тренировочные сборы, в школе оборудовали помещения для проживания. Они рассчитаны на 60–70 койко‑мест.
По словам Марины Ивановой, открытие школы выведет на новый уровень доступность качественных спортивных услуг в районе. Кроме того, обновленный объект поможет привлечь в Камские Поляны высококвалифицированных тренеров из других регионов страны.
