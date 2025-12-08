В Татарстане лишь 22% жителей могут позволить себе купить новый автомобиль

Это при условии, что авто находится в низком ценовом сегменте — 1,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане лишь 22,8% жителей могут позволить себе купить новый автомобиль, при условии, что автомобиль находится в низком ценовом сегменте — 1,3 млн рублей. Такими данными поделилось РИА «Новости» в своем рейтинге доступности покупки автомобиля в регионах.

Помимо этого, в республике лишь 6,4% семей могут себе позволить средний по стоимости автомобиль за 2,9 млн рублей. При этом в среднем эти два показателя по России составляют 20,5 и 6,6%. Так, республика оказалась на 18-м месте среди всех субъектов страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером в рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ (49,4%) и Магаданская область (44,8%). Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (43,1%) и Москва (42,1%). Эксперты отмечают, что в регионах-лидерах числятся субъекты, где очень высокие зарплаты по российским меркам.

Напомним, что цена новых авто в Татарстане стабилизировалась на уровне 2,92 млн рублей.

Наталья Жирнова