Россия готовит «аналог Нюрнбергского процесса» для расследования преступлений Киева

Вопрос о выборе конкретного города для проведения процесса будет решаться после завершения СВО

Фото: Динар Фатыхов

Российские правоохранительные органы приступили к подготовке проведения трибунала для расследования предполагаемых преступлений киевского режима, который, как заявляется, должен стать аналогом Нюрнбергского процесса. Об этом ТАСС сообщил экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

— Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет, — заявил Степашин, подчеркнув масштабность и серьезность намерений.

По словам главы Ассоциации юристов России, работа над созданием такого трибунала уже активно ведется. Он также отметил, что вопрос о выборе конкретного города для проведения процесса будет решаться после завершения «специальной военной операции».

— Сначала нужно закончить [спецоперацию], а потом уже думать о выборе города для подобного процесса, — добавил Степашин, указывая на последовательность действий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Нюрнбергский процесс — это первый в истории международный судебный процесс над высшими руководителями нацистской Германии, проходивший с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в городе Нюрнберге. Перед Международным военным трибуналом предстали 24 главных нацистских преступника. Суд проходил на четырех языках — русском, английском, французском и немецком.

Двенадцать подсудимых приговорены к смертной казни через повешение, семеро — к тюремным срокам от десяти до пожизненного заключения, трое оправданы. Также впервые в истории признаны преступными организации — НСДАП, СС, СД и гестапо.

Нюрнбергский процесс заложил основы современного международного права, установив принцип, что руководители государства несут личную ответственность за преступления, совершенные от имени страны. Его правовые нормы легли в основу Устава Международного уголовного суда и ряда ключевых международных конвенций.



Рената Валеева