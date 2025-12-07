Жители Поволжья готовы потратить 16 742 рубля на зимние вещи

Самые популярные площадки для покупки товаров — это маркетплейсы.

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

«Авито Товары» и «Авито Реклама» опросили 10 тысяч россиян старше 18 лет и выяснили предпочтения потребителей Приволжского федерального округа в зимний период. Оказалось, что наибольшим спросом пользуются зимняя обувь (61%), теплая одежда и аксессуары (58%), а также верхняя одежда (53%).

Основные критерии, которыми руководствуются покупатели, когда выбирают зимние товары, — это цена (65%), удобство и комфорт (62%), а также качество материала (44%). Реже учитываются отзывы других пользователей (24%), внешний вид изделия (21%) и популярность бренда (9%). Для небольшой части населения важна рекомендация знакомых (6%).

Самые популярные площадки для покупки товаров — это маркетплейсы (75%), далее следуют сетевые гипермаркеты (45%) и специализированные магазины (41%). Лишь незначительная доля аудитории совершает покупки через соцсети (7%) или приобретает товары у частных лиц (4%).

Большинство жителей начинают готовиться к холодному сезону еще осенью: наиболее популярным периодом приобретения товаров назван ноябрь (31%), за ним следуют октябрь (27%) и сентябрь (11%). Небольшая группа респондентов предпочитает покупать товары заблаговременно летом (6%) либо дожидается начала морозов (7%). Некоторым жителям необходима срочная покупка, поскольку прежний гардероб утратил свою актуальность или износился (18%).

Средний бюджет на зимние покупки составляет около 16 742 рублей. Наиболее распространенный диапазон расходов — от 5 001 до 10 000 рублей (31%), на вторую позицию выходит сумма от 10 001 до 20 000 рублей (25%). Менее значительны суммы до 5 000 рублей (20%), от 20 001 до 35 000 рублей (14%) и от 35 001 до 60 000 рублей (6%). Большие траты наблюдаются редко: от 60 001 до 100 000 рублей выделили лишь 2% опрошенных, свыше 100 000 рублей указали 1%.

Больше половины опрошенных получают информацию о новых товарах и акциях из рекламных объявлений на торговых площадках (57%). Далее следуют личные рекомендации друзей и близких (28%), социальные сети (24%), телевидение (19%) и поисковые системы (18%). Наружную рекламу используют лишь 12% участников, а публикации блогеров интересуют 9%. Сервисы навигации привлекают внимание лишь 6% опрошенных, а реклама на радио упоминается крайне редко (3%).

Ариана Ранцева