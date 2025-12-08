Володин: «В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными»

Родители отмечают, что при использовании мобильного приложения электронного дневника требуется оформление платной подписки

Фото: Артем Дергунов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о многочисленных обращениях от родителей, обеспокоенных появлением платных услуг в электронных школьных дневниках.

Родители отмечают, что при использовании мобильного приложения электронного дневника (более удобного по сравнению с веб‑версией) требуется оформление платной подписки. Кроме того, часть учебных материалов оказывается доступной только за дополнительную плату.

В ответ на поступающие жалобы Володин подчеркнул: «В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными». По его мнению, включение платных сервисов в систему, которая является частью государственного образовательного процесса, недопустимо. Ранее Вячеслав Володин анонсировал появление квоты для самозанятых таксистов.

Наталья Жирнова