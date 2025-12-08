Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов

Утром небольшой снег, днем без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром небольшой снег, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 7—12 м/с. Утром ожидается порядка -7 градусов, днем — от -5 до -10 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина