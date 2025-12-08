Новости общества

02:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов

07:00, 08.12.2025

Утром небольшой снег, днем без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до -10 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром небольшой снег, днем без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 7—12 м/с. Утром ожидается порядка -7 градусов, днем — от -5 до -10 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также