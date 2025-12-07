Испания может ограничить въезд для россиян с пятилетними загранпаспортами

По словам представителя российского посольства, хотя ограничения объясняются соображениями безопасности и контроля, они имеют «очевидный» политический подтекст

Фото: Татьяна Демина

Российские граждане, использующие загранпаспорта старого образца со сроком действия пять лет, могут столкнуться с ограничениями при въезде в Испанию. Об этом предупредил заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев, передает РИА «Новости».

Будаев отметил, что аналогичные меры по ограничению въезда для владельцев пятилетних загранпаспортов ранее уже ввели в ряде европейских стран, включая Германию, Данию, Латвию, Литву, Францию, Чехию и Эстонию. Несмотря на то что в Испании подобные ограничения пока официально не действуют, дипломат считает вероятность их введения высокой.

По словам представителя российского посольства, хотя ограничения объясняются соображениями безопасности и контроля, они имеют «очевидный» политический подтекст. В связи с этим, посольство настоятельно призвало россиян своевременно перейти на загранпаспорта нового поколения, которые выдаются на лет.

Стоит отметить, что с октября текущего года для граждан третьих стран, включая Россию, начали действовать новые правила въезда в Испанию и другие страны Шенгенской зоны. При пересечении внешних границ Шенгена теперь обязательно собираются индивидуальные биометрические данные — фотографии и отпечатки пальцев. Эта система уже заработала в аэропорту Барахас в Мадриде, и испанские власти планируют полностью внедрить ее во всех пунктах въезда к 10 апреля 2026 года. В рамках новой системы штампы в паспортах будут заменены электронными записями в единой базе данных.

Рената Валеева