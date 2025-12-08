Возраст не помеха: россияне смело меняют специальности

Почти половина россиян готова поменять работу ради повышения зарплаты

Совместный опрос образовательного холдинга Skillbox, платформы «Авито Работа» и сервиса Anketolog показал, что смена профессии стала привычной практикой среди россиян. Сегодня 73% опрошенных задумывались о смене карьеры, причем большинство (66%) уже делали это хотя бы однажды.

Молодое поколение чаще находится в поиске своего места в профессиональной среде, тогда как старшие группы населения рассматривают смену деятельности как способ преодоления кризиса или достижения финансовой стабильности. Наиболее активно меняют карьеру представители поколения Y (26–35 лет): 79% уже попробовали сменить специальность или собираются это сделать.

Главной причиной перемены профессии остается рост доходов: почти шесть из десяти участников опроса отметили этот фактор. Молодые специалисты (до 25 лет) ориентируются на интерес и творческую реализацию, в то время как старшее поколение руководствуется профессиональными перспективами и материальным благополучием.

Многие респонденты признались, что сталкиваются с необходимостью освоения новых навыков и адаптацией к новым обязанностям. Но, несмотря на опасения, многие участники исследования видят в изменениях позитивные возможности для личностного и профессионального роста.

