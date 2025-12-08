Казань просит Минцифры России расширить функционал «Госуслуг» для борьбы с неправильной парковкой

Ведомство обещало взять предложение в работу только на следующий год, с чем не согласился Ильсур Метшин

Фото: Динар Фатыхов

Казань просит Минцифры России расширить функционал «Госуслуг» для борьбы с неправильной парковкой. Сейчас пользователи могут подать жалобу только на два неверно припаркованных автомобиля.

Минцифры может заняться обращением только в следующем году. «В конце года они идут к министру, потом [принимается] решение, [выделяется] финансирование», — заявили в мэрии.

— Какой конец года? Мы уже с вами в декабре разговариваем. Одна из самых главных проблем — это неправильно припаркованные машины, и нужно достучаться до конкретных людей. Но это не панацея, не единственная таблетка от бед, но такая серьезная, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.



Галия Гарифуллина