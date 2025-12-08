Новости общества

Замглавы Управления ветеринарии Татарстана стал Ильшат Гиниятуллин

13:20, 08.12.2025

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: скриншот с телеграм-канала ГУВ КМ РТ

Замглавы Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана стал Ильшат Гиниятуллин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Напомним, что главой управления в апреле стал Тимур Галеев. Тогда указ о назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.

Ранее в Казани назначили нового руководителя Центра городской трансформации. Им стал Эмиль Хуснетдинов, ранее занимавший должность замдиректора учреждения.

Наталья Жирнова

