Замглавы Управления ветеринарии Татарстана стал Ильшат Гиниятуллин
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Замглавы Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана стал Ильшат Гиниятуллин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Напомним, что главой управления в апреле стал Тимур Галеев. Тогда указ о назначении подписал раис республики Рустам Минниханов.
Ранее в Казани назначили нового руководителя Центра городской трансформации. Им стал Эмиль Хуснетдинов, ранее занимавший должность замдиректора учреждения.
