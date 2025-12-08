Таиланд заявил об ударах по ВВС Камбоджи

Между государствами произошло обострение конфликта

На границе Таиланда и Камбоджи вспыхнули боестолкновения — эскалация конфликта достигла нового витка, сообщает тайский портал Khaosod. По данным издания, армия Таиланда подтверждает ведение боев в нескольких приграничных районах.

Как передает агентство Reuters, в ходе столкновений погиб по меньшей мере один тайский военнослужащий, еще семь получили ранения. Камбоджийские власти, в свою очередь, заявили о трех пострадавших среди мирного населения.

Обострение ситуации в приграничных районах началось в минувшие выходные. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам.

В ночь на понедельник таиландские власти заявили об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Кроме того, Бангкок утверждает, что камбоджийская сторона применила ракетные системы BM‑21, обстреляв районы с мирным населением в провинции Бурирам. В ответ таиландская армия подняла в воздух истребители F‑16, которые нанесли удары по целям в районе Чонг Ан Ма.



Конфликт двух государств основывается на многолетних территориальных вопросах. В центре конфликта — ситуация вокруг храма Прэахвихеар и прилегающих земель, которые расположены на территории одноименной камбоджийской провинции на севере страны. Она граничит с провинцией Таиланда Сисакет.

Наталья Жирнова