МВД опровергло рекомендации отказаться от использования биометрии в банковских приложениях

Там напомнили, что Face ID остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций

МВД официально опровергло информацию о якобы сделанных ведомством рекомендациях отказаться от использования биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и функция распознавания лица, для входа в мобильные приложения банков. Ведомство назвало такие сообщения не соответствующими действительности.

Ранее появились публикации о том, что МВД якобы рекомендовало гражданам отказаться от Face ID и отпечатков пальцев в мобильных банковских приложениях.

Однако, согласно официальному заявлению ведомства, Face ID остается надежным способом защиты персональных данных и финансовых операций. МВД подчеркивает, что этот метод аутентификации активно используется российскими банками и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений.



Рената Валеева