В селе Старое Тябердино обновили здание школы имени Михаила Кузьмина

Сегодня в учебном учреждении обучаются 30 учеников, а в детском саду, расположенном в том же здании, числятся 12 детей

В Кайбицком районе Татарстана завершили реконструкцию средней общеобразовательной школы имени героя СССР Михаила Кузьмина, расположенной в селе Старое Тябердино. Об этом сообщает Минстрой республики.

В ходе ремонтных работ текущего года строители обновили фасад здания и провели отделку котельной. Ранее в школе уже заменили окна и двери, выполнили комплекс внутренних отделочных работ и модернизировали электропроводку.

Образовательное учреждение размещается в двухэтажном здании площадью 2136 кв. м, построенном в 2003 году, которое рассчитано на 162 учащихся. Кроме того, в нем располагается детский сад, способный принять 25 воспитанников. Сегодня в школе обучаются 30 учеников, а в детском саду занимаются 12 воспитанников. После проведённого ремонта дети получают знания в современных и комфортных условиях.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ремонт школы в Старом Тябердине стал частью масштабной программы обновления образовательной инфраструктуры Татарстана. В 2025 году в республике отремонтировали 33 школы и образовательных центра. Из них 10 учреждений в 10 муниципальных образованиях были обновлены в рамках федеральной программы «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Наталья Жирнова