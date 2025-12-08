Новости общества

США планируют потратить на поддержку Украины $400 млн в 2026 году

10:22, 08.12.2025

Проект бюджета направлен на рассмотрение Конгресса

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Согласно законопроекту Палаты представителей США о военном бюджете, Вашингтон намерен выделить $400 млн на поддержку Украины в 2026 году, сообщает РИА «Новости». Аналогичная сумма предусмотрена и на следующий год.

Проект бюджета направлен на рассмотрение Конгресса. Ранее Россия неоднократно заявляла западным странам, что поставляемое оружие не способствует разрешению конфликта, а лишь продлевает его. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал участие НАТО в конфликте путём отправки вооружения и подготовки украинских военных кадров.

Ранее Трамп заявил, что США не тратят «ни копейки» на Украину.

Наталья Жирнова

