Новости общества

01:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Землю ожидают сильные магнитные бури: 9—10 декабря возможны полярные сияния

19:04, 07.12.2025

Причиной ожидаемых возмущений стало достижение нашей планеты выброса плазмы, последовавшего за солнечной вспышкой класса M8.1

Землю ожидают сильные магнитные бури: 9—10 декабря возможны полярные сияния
Фото: взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, Земля столкнется с магнитными бурями средней и высокой интенсивности, которые могут сопровождаться яркими полярными сияниями. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Причиной ожидаемых возмущений стало достижение нашей планеты выброса плазмы, последовавшего за солнечной вспышкой класса M8.1, произошедшей в минувшие выходные. Несмотря на умеренную силу самой вспышки, ее расположение в непосредственной близости от линии «Солнце —Земля» означает, что удар по магнитосфере Земли будет практически фронтальным и максимально эффективным.

взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

По прогнозам ученых, пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. Ожидаемые высокие значения геомагнитных индексов создают благоприятные условия для наблюдения полярных сияний. Синоптики предполагают, что геомагнитные бури и связанные с ними возмущения продлятся как минимум до четверга.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также