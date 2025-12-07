Землю ожидают сильные магнитные бури: 9—10 декабря возможны полярные сияния

Причиной ожидаемых возмущений стало достижение нашей планеты выброса плазмы, последовавшего за солнечной вспышкой класса M8.1

Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, Земля столкнется с магнитными бурями средней и высокой интенсивности, которые могут сопровождаться яркими полярными сияниями. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Причиной ожидаемых возмущений стало достижение нашей планеты выброса плазмы, последовавшего за солнечной вспышкой класса M8.1, произошедшей в минувшие выходные. Несмотря на умеренную силу самой вспышки, ее расположение в непосредственной близости от линии «Солнце —Земля» означает, что удар по магнитосфере Земли будет практически фронтальным и максимально эффективным.

По прогнозам ученых, пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря. Ожидаемые высокие значения геомагнитных индексов создают благоприятные условия для наблюдения полярных сияний. Синоптики предполагают, что геомагнитные бури и связанные с ними возмущения продлятся как минимум до четверга.



Рената Валеева