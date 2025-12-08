«Автодор» готовит к запуску обходы Набережных Челнов и Нижнекамска

Их планируют сделать платными

Фото: Динар Фатыхов

Госкомпания «Автодор» в ближайшее время получит в управление ключевые участки трассы М‑12 в Татарстане — обходы Набережных Челнов и Нижнекамска, а также обход пяти сел в Башкирии. Как сообщил в интервью «Коммерсанту» предправления «Автодора» Вячеслав Петушенко, эти дороги будут дооснащены элементами обустройства (в том числе защитными сетками от животных и краевым барьерным ограждением) и переведены в платный режим.

При этом остальные участки М‑12 от Казани до Дюртюли останутся бесплатными — там появится дополнительное освещение. Такое решение обусловлено требованиями закона: для введения платы за проезд необходимо обеспечить альтернативный бесплатный маршрут. Для обходов Набережных Челнов и пяти сел в Башкирии такая альтернатива есть, а на других отрезках трассы ее пока нет.



Напомним, что бенефициара «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина оставили в СИЗО Казани. Апелляционная инстанция посчитала законным арест ВИП-дорожника по делу о хищениях 2,4 млрд рублей при строительстве М-12.

Наталья Жирнова