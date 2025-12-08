Власти Казани потратят около 15 млн рублей на охрану четырех спортобъектов

Речь идет о центральном стадионе, крытом и открытом футбольном манеже и бассейне «Акчарлак»

Фото: Динар Фатыхов

Власти Казани объявили тендер на оказание услуг по охране объектов спортивного комплекса, включающего «Центральный стадион», «Футбольный манеж», «Крытый футбольный манеж «Максат» и плавательный бассейн «Акчарлак». Услуги будут оказываться с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. На эти цели выделят 14,7 миллиона рублей.

Охрана будет осуществляться круглосуточно на нескольких постах, включая спортивный павильон, КПП 1, манеж и КПП 2. В обязанности охраны входит обеспечение безопасности товарно-материальных ценностей, контроль за пропускным режимом, наблюдение за работой систем безопасности и соблюдение правил пожарной безопасности.

Для выполнения услуг охранное предприятие должно иметь лицензию на осуществление частной охранной деятельности, а сотрудники — удостоверения «Частный охранник». Они также должны быть обеспечены специальной форменной одеждой.

Дмитрий Зайцев