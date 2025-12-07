Российские войска освободили Кучеровку и Ровное

Помимо этого, в ночь на 7 декабря ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Фото: Артем Дергунов

Российские войска сообщили об освобождении населенного пункта Кучеровка в Харьковской области и завершении освобождения Ровного в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Помимо этого, в ночь на 7 декабря ВСРФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по транспортным и энергетическим объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ.



Отмечается, что поражения были нанесены, в частности, инфраструктуре военного аэродрома и складам горючего.

Кроме того, в ДНР российские войска продолжили активные действия по уничтожению группировки ВСУ, окруженной в Димитрове, а также ведут зачистку населенного пункта Гришино.

7 декабря подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над населенным пунктом Безымянное в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева