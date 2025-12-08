Депутат Миронов предложил ужесточить правила приема трудовых мигрантов

Предлагается запретить иностранным работникам менять работодателей и ограничивать срок пребывания контрактом

Фото: Михаил Захаров

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу пакет законопроектов, направленных на изменение существующего порядка привлечения иностранной рабочей силы в Россию. По словам председателя партии Сергея Миронова, главной целью инициатив является упорядочение процессов найма мигрантов и повышение ответственности работодателей, пишет ТАСС.

По инициативе предлагается отменить действующую патентную систему и перейти к модели организованного набора работников иностранцами исключительно по приглашению конкретных предприятий. Так, переход работника к другому работодателю станет невозможен, а нарушения условий контрактов будут наказываться высылкой из страны. Также планируется установить ограничение срока нахождения иностранных работников в России продолжительностью заключенного трудового договора. После завершения контракта работники обязаны вернуться домой, причем обязанность организовать их возвращение ляжет на плечи российского работодателя.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо прочего, законотворцы предлагают возложить на работодателей дополнительные обязательства по обеспечению мигрантов жильем, медицинским страхованием и прохождением процедуры постановки на миграционный учет. Важным пунктом также становится полный запрет на въезд членов семей рабочих-мигрантов и получение ими вида на жительство или гражданства России.

Дополнительно вводится требование обязательной государственной регистрации всех приезжающих иностранцев путем сдачи отпечатков пальцев и прохождения фотофиксации в первые тридцать дней после пересечения границы.

Ранее «Реальное время» писало, что в России готовится эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов. Параллельно с этим Афганистан предлагает привлекать трудовых мигрантов в сельхозсфере. Это обсуждалось на встрече с Рустамом Миннихановым.

Ариана Ранцева