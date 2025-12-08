Депутат Миронов предложил ужесточить правила приема трудовых мигрантов
Предлагается запретить иностранным работникам менять работодателей и ограничивать срок пребывания контрактом
Фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную думу пакет законопроектов, направленных на изменение существующего порядка привлечения иностранной рабочей силы в Россию. По словам председателя партии Сергея Миронова, главной целью инициатив является упорядочение процессов найма мигрантов и повышение ответственности работодателей, пишет ТАСС.
По инициативе предлагается отменить действующую патентную систему и перейти к модели организованного набора работников иностранцами исключительно по приглашению конкретных предприятий. Так, переход работника к другому работодателю станет невозможен, а нарушения условий контрактов будут наказываться высылкой из страны. Также планируется установить ограничение срока нахождения иностранных работников в России продолжительностью заключенного трудового договора. После завершения контракта работники обязаны вернуться домой, причем обязанность организовать их возвращение ляжет на плечи российского работодателя.
Помимо прочего, законотворцы предлагают возложить на работодателей дополнительные обязательства по обеспечению мигрантов жильем, медицинским страхованием и прохождением процедуры постановки на миграционный учет. Важным пунктом также становится полный запрет на въезд членов семей рабочих-мигрантов и получение ими вида на жительство или гражданства России.
Дополнительно вводится требование обязательной государственной регистрации всех приезжающих иностранцев путем сдачи отпечатков пальцев и прохождения фотофиксации в первые тридцать дней после пересечения границы.
Ранее «Реальное время» писало, что в России готовится эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов. Параллельно с этим Афганистан предлагает привлекать трудовых мигрантов в сельхозсфере. Это обсуждалось на встрече с Рустамом Миннихановым.
