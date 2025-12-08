В Казани хотят открыть первый газовый снегоплавильный пункт

Его планируют создать в микрорайоне «Салават купере»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани хотят открыть первый газовый снегоплавильный пункт. Его планируют создать в микрорайоне «Салават купере», рассказал на «деловом понедельнике» глава комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

Место выбрали в связи с тем, что территория активно развивается, а мест для утилизации снега там не хватает. Как подчеркнул Шайнуров, производительность одного газового пункта сравнима с тремя канализационными. Необходимые расчеты направили в правительство республики.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Кроме того, снегоплавильные пункты могут появиться на казанских ТЭЦ. Казань уже ознакомилась с аналогичным опытом Москвы.

Сегодня в городе действуют восемь снегоплавильных пунктов общей производительностью 8 тыс. тонн в сутки. Городу этих мощностей не хватает, говорит Шайнуров.



Напомним, в преддверии снегопадов в Казани не хватает 28 водителей и 71 механизатора. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в город придет долгожданная зима.



Галия Гарифуллина