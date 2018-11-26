После публикации в «Реальном времени» в Татарстане откроют памятную табличку Шакиру Ахтямову

В Буинске откроют мемориальную доску заместителю председателя президиума Верховного Совета ТАССР Шакиру Ахтямову, который в годы войны строил железную дорогу Сталинград — Ульяновск — Свияжск. Церемония открытия состоится 8 декабря. Памятную табличку установят на стене железнодорожного вокзала города.

Как рассказал «Реальному времени» заведующий отделом развития проектной деятельности аппарата правительства Башкортостана Равиль Ахтямов, который приходится внуком Шакира Ахметзяновича, на торжество прибудут глава Буинского района Татарстана Марат Зяббаров, родственники советского партийного функционера и представители «Российских железных дорог».

«Благодарю администрацию Буинского района и местных жителей за проявленное неравнодушие и патриотическое отношение. Приятно, что буинцы чтут память нашего дедушки», — прокомментировал событие Равиль Ахтямов.

Кроме того, он добивается установки аналогичной таблички на стене дома в Казани, где жил его выдающийся дед (ул. Николаева, 5). По его словам, для этого ему приходится преодолевать множество бюрократических преград.

Напомним, в прошлом году в «Реальном времени» выходила колонка башкирского чиновника о жизни Шакира Ахтямова и попытках родственников увековечить память советского политического деятеля.