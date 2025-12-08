В Госдуме предложили ввести «13-ю зарплату» для врачей и учителей

Основными критериями для ее получения станут добросовестное выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о ежегодной выплате дополнительной 13-й заработной платы медицинским и педагогическим работникам, занятым в гос— и муниципальных учреждениях. Соответствующее обращение направлено главе Министерства труда Антону Котякову, сообщает РИА «Новости».

В своем предложении Чернышов подчеркивает, что данная мера направлена на укрепление кадрового потенциала, повышение престижа профессий в сферах образования и здравоохранения, а также улучшение социальной защищенности этих специалистов. Он предлагает установить на федеральном уровне гарантированную ежегодную выплату, эквивалентную не менее чем одному среднемесячному окладу.

Согласно документу, «13-я зарплата» должна выплачиваться по итогам календарного года из бюджетных средств.

Вице-спикер Госдумы выразил уверенность, что такая мера не только обеспечит дополнительную поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет в достижении стратегических государственных целей. В частности, это касается привлечения молодых специалистов в эти важные профессии, системного укрепления кадрового суверенитета страны и общего повышения качества жизни граждан.

