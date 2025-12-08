В Казани ночью распределили 536 тонн противогололедных материалов

Из них 96 тонн составили химические реагенты, а 440 тонн — пескосоляная смесь

Ночью в Казани дорожные службы вышли на борьбу с гололедом. На улицы города выехали 37 специальных машин, сообщает мэрия города.

Для обработки дорог израсходовали 536 тонн противогололедных материалов. Из них 96 тонн составили химические реагенты, а 440 тонн — пескосоляная смесь. По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, к утру температура воздуха опустилась до -9 градусов.

— Горожан просят учитывать погодные условия, быть внимательнее за рулем и заранее позаботиться о зимней резине, — сказано в сообщении администрации.

На «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщили, что в преддверии снегопадов в городе не хватает водителей и механизаторов. Помимо этого, в Казани хотят открыть первый газовый снегоплавильный пункт.

Наталья Жирнова