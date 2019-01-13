«Виктор Пелевин доводит общеизвестные тенденции до абсурда»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Максим Платонов

Какие идеи для бизнеса можно найти в шведской художественной литературе, что хорошо читать в горах и почему руководителю важно уметь делегировать обязанности — предприниматели рассказали о книгах, прочитанных на прошедшей неделе. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Павел Кострикин, руководитель проекта «Примавера»:

— Сейчас читаю в основном деловую литературу, иногда позволяю себе книги по психологии. В настоящее время изучаю бестселлер Даниэля Канемана «Думай медленно… Решай быстро». Тот, кто порекомендовал мне это произведение, был от него в восторге, но я пока открытий в нем не нашел. Автор пишет об идеях, которые подспудно понятны каждому человеку. Художественные книги читаю, только когда уезжаю в горы. Последний раз прочел в горах «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина, получил удовольствие. Он берет общеизвестные тенденции и доводит их до абсурда. Пока Пелевин не изложил их таким образом, они для меня не артикулировались.

Михаил Захаров, региональный представитель компании «Красное&Белое» в Татарстане:

— Из последнего — прочел книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Впервые она была издана более 20 лет тому назад. Речь в ней идет о стандартных навыках, которые закладываются в начале жизни и которыми мы не пользуемся. Мы предпочитаем жаловаться или откладывать на потом. Книга помогает более эффективно использовать время, отделять важное от срочного, срочное от несрочного.

Кирилл Екимовский, владелец барбершопа Chop-Chop:

— Сейчас читаю книгу Юваля Ноа Харари «Sapiens: Краткая история человечества». У автора интересный взгляд на происхождение человека. Он отразил его в сборнике научных исследований о том, как развивался мир и к чему он пришел. Кроме того, прочел серию книг Андрея Курпатова о нейропсихологии. Он пишет об устройстве мозга и его работе.

Борис Альхимович, управляющий партнер event-агентства Redday:

— Последнее время я охладел к бизнес-литературе и сосредоточился на художественной. В ней также можно найти вдохновение и мысли, актуальные для бизнеса. Совсем недавно прочитал книгу шведского писателя Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве», которая вызвала яркие эмоции. Произведение рассказывает о жизни пожилого человека с трудной судьбой. Одновременно это и трагедия, и комедия.

На примере героев книги можно научиться принятию, уважению разных точек зрения, понять, что каждый отдельно взятый человек представляет ценность. На мой взгляд, это очень важно для любого руководителя. «Вторая жизнь Уве» сделала меня чуточку лучше, потому что я в очередной раз осознал важность человеческих отношений, без которых невозможно построить эффективный бизнес.

Эмилия Манвельян, основатель ART FLASH:

— Давно слежу за бизнес-блогом молодого предпринимателя Дмитрия Портнягина. Больше всего меня поразило то, что за достаточно короткий промежуток времени он смог выстроить по-настоящему масштабный проект, имеющий множество направлений. Захотелось поближе познакомиться с его судьбой, поэтому купила его книгу «Трансформатор». Мысли изложены простым языком, без прикрас и купюр. Он делится опытом открыто, и ты понимаешь, что так оно и было. Во многих историях узнаю себя и провожу параллели с ситуациями, которые у меня возникали.

К примеру, сейчас у меня очень остро стоит вопрос о привлечении в проект новых сотрудников и в целом о выводе бизнеса на новый уровень. У меня такое ощущение, что задач слишком много, и я не могу самостоятельно выполнить их эффективно. Дмитрий рассказывает, как лучше всего делегировать задачи, подобрать команду, на что обратить внимание и какой вопрос задать потенциальному сотруднику, чтобы понять, подходит он или нет. Зацепило сравнение бизнеса с ракетой. Когда ее запускают, она постоянно сверяется с курсом — туда ли она летит. Теперь я использую это сравнение в бизнесе — каждое утро и в конце рабочего дня оцениваю поставленные и выполненные задачи — помогают ли они развитию проекта, не сбились ли мы с пути.

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