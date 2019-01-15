«Средние температуры по окладам»: как муниципальные врачи стали получать в два раза меньше, чем год назад

Врачи Татарстана по-прежнему зарабатывают меньше своих российских коллег

Фото: Максим Платонов

«Майские» указы 2017 года по повышению зарплат медработникам формально практически выполнены: официально российские врачи получают в два раза больше, чем остальные наемные работники, выросли оклады и младшего медперсонала. Провалилась кампания в медучреждениях, находящихся в муниципальной собственности. Ни санитарки, ни медсестры, ни даже доктора во многих субъектах РФ не получают даже средней зарплаты по региону. Аналитическая служба «Реального времени» изучила ситуацию и выяснила, что Татарстан по-прежнему отстает от среднероссийского уровня по ряду показателей, а врачи муниципальных клиник РТ, еще 2 года назад зарабатывавшие больше федералов, внезапно обеднели в два раза.

Почему медики боялись повышения зарплат 2017 года?

Согласно поставлению Кабмина РТ, с 1 октября 2017 года базовый оклад врача-специалиста в Татарстане должен был повыситься сразу на 34%, и соотношение средней зарплаты врачей к средней зарплате в целом по региону должно было достигнуть 180%. Однако профсоюз работников здравоохранения РТ в свете этого повышения предупреждал: «Если средняя зарплата по Татарстану 30 тысяч в месяц, то это не значит, что врач будет получать 60. Этого не будет, потому что у кого-то зарплата 20 тысяч, у кого-то 300 тысяч, и это будет средняя цифра». У основной массы татарстанских врачей зарплата осенью 2017 года составляла «27—30 тысяч рублей в месяц, и только вместе с платными услугами и совместительством может достигать 40 тысяч рублей».

Напомним, что согласно майским указам президента РФ, с 1 января 2018 года врачи должны были получать 200% от уровня средней зарплаты по региону, медсестры и санитарки — 100%. На практике это зачастую достигалось в результате «оптимизации» — иными словами, благодаря скорее увольнениям медперсонала. Как сообщали «Реальному времени» эксперты, сокращения и «оптимизацию» начали еще в 2016 году, «начали с младшего медперсонала — его в больницах практически не осталось, всех санитарок перевели на должность уборщиц…».

Средняя зарплата младшего медперсонала по субъектам РФ

Регион январь-сентябрь 2018 года январь-сентябрь 2017 года Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % Справочно:

оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % Справочно

Оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная Российская Федерация 33.569 37.504 33.375 24.311 89,9 Центральный федеральный округ 37.942 47.721 35.221 28.431 80,7 Белгородская область 27.260 27.751 27.233 — 98,6 Брянская область 23.425 23.336 23.429 — 100,7 Владимирская область 26.975 26.559 27.002 32.894 98,4 Воронежская область 27.033 25.212 27.220 15.816 100,8

Указ выполнен в федеральных и региональных клиниках. Санитарки в муниципальных заведениях получают меньше

Что же получилось год спустя? Начнем с зарплат младшего медицинского персонала (младшие медсестры, санитарки, няни, сестры-хозяйки — далее «санитарки»). Если по итогам первого полугодия 2017 года их средняя зарплата по РФ составляла 19,36 тыс. рублей, или всего 56,3% от средней заработной платы по стране (34,4 тыс. рублей), а перед глобальным повышением в октябре 2017-го достигла отметки в 19,6 тыс. рублей, то по итогам девяти месяцев прошлого года она выросла на 71%, составив 33,5 тыс. рублей. Или уже 90% от средней заработной платы наемных работников, вообще равной 37,3 тыс. рублей. При этом последняя выросла за год всего на 10,5%. Впрочем, еще с 2013 года темп роста зарплат медперсонала заметно превышал темп роста средней зарплаты по стране.

Отметим, однако, что лишь в федеральных и региональных медучреждениях «санитарки» формально стали получать больше 30 тыс. рублей — в муниципальных заведениях они получают в среднем 24,3 тыс. рублей. Пожелание властей РФ выполнено фактически лишь в федеральном и региональном «разрезе», где соотношение медзарплаты к обычной составляет 90% (в региональных учреждениях) или же все 100% (у федералов). Соотношение зарплат медперсонала в городских и сельских заведениях к обычной среднероссийской составило лишь 65%. Следовательно, положение «санитарок» в городских больницах сегодня сравнялось с положением таковых в федеральных клиниках год назад (последние получали тогда 65,7% от средней российской зарплаты).

Санитарки Татарстана по-прежнему получают меньше своих коллег по России в целом

Напомним, еще 2 года назад средняя зарплата младшего медицинского персонала составляла в Татарстане всего 17,2 тыс. рублей, что было на 10 с лишним процентов меньше, чем средняя российская зарплата младшего медперсонала. Однако надо иметь в виду, что ключевое значение тут — это отношение зарплаты медработников к средней зарплате по региону (которая, естественно, тоже разнится от региона к региону). И если в целом по РФ санитарки получали в 2017 году лишь 56,3% средней зарплаты работников, то в Татарстане эта величина составляла 60,2% (при средней зарплате в РТ на июнь 2017 года 28,6 тыс. рублей), а в федеральных медучреждениях, расположенных в РТ, достигала 66,5%.

Пока средняя зарплата санитарки РТ меньше, чем у ее средней коллеги в РФ. Фото Максима Платонова

В 2017 году зарплаты санитаркам РТ увеличили на 14,14%, а после исполнения «майских указов» они взлетели на 84,3%, составив 31,6 тыс. рублей. Что, да, вновь меньше, чем в среднем по стране: хотя разрыв между татарстанскими и общероссийскими зарплатами санитарок сократился с 12,7% до 5,8%, все равно средняя зарплата санитарки РТ пока меньше, чем у ее средней коллеги в РФ. Зато Татарстан преуспел в соотношении зарплаты санитарок к «обычной» — здесь превышение 100%. В федеральных клиниках, расположенных в РТ, санитарки получают официальные 31,36 тыс. рублей, в республиканских — 31,6 тыс. рублей — при средней зарплате по Татарстану в 30,7 тыс. рублей. Любопытно было бы посмотреть на данные по зарплатам в городских и сельских клиниках, однако они, цитируем, «не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах РФ, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст. 4, ст. 9).

Заметим, что положение санитарок в РТ формально улучшилось во многом и потому, что не столь сильно, как в целом по России, выросла вообще средняя зарплата. Напомним, в РФ в прошлом году она увеличилась на 10,6% (до 37,3 тыс. рублей), тогда как в РТ — только на 7,5%.

Шесть регионов ПФО провалили округу выполнение «майских указов»

Если в 2017 году Татарстан по зарплатам младшего медперсонала уступал Башкортостану, то теперь он формально лидирует в ПФО: в РТ санитарки получают в среднем 31,6 тыс. рублей, в РБ — 30,5 тыс. рублей. В действительности, однако, положение санитарок улучшилось у соседа, где младший медперсонал стал получать на 5,7% больше, чем остальные наемные сотрудники. Как и в Татарстане, в РБ тоже вкладываются в оплату региональных клиник, поэтому там получают на 6% больше, чем в среднем по региону.

Майские указы выполнены в итоге в восьми регионах ПФО, где санитарки получают не меньше, а то и больше обычных работников. Отстают Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Ульяновская и Самарская области. Эти регионы не позволили всему ПФО отчитаться об успехах: в среднем санитарки получают здесь меньше, чем остальные работники (96,8%).

Средняя зарплата среднего медперсонала по субъектам РФ

Регион январь-сентябрь 2018 года январь-сентябрь 2017 года Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % Справочно:

оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % Справочно

Оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физлиц всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная Российская Федерация 36.380 42.793 36.169 27.938 97,4 Центральный федеральный округ 43.823 54.406 42.160 25.473 93,2 Белгородская область 28.515 28.868 28.549 25.359 103,2 Брянская область 23.871 26.922 23.782 13.290 102,6 Владимирская область 27.368 26.987 27.395 25.987 99,9 Воронежская область 27.526 26.634 27.615 15.287 102,7

Медсестры в городских и сельских клиниках получают на четверть меньше остальных наемных работников

Еще до обещанного повышения средняя зарплата среднего медперсонала (медсестер, акушерок, фельдшеров, дантистов — далее просто «медсестры») была заметно выше, чем зарплата санитарок: 29,4 тыс. рублей против 19,36 тыс. рублей, то есть почти на 35%. В федеральных медучреждениях она даже приближалась к средней зарплате по стране, составляя 32,3 тыс. рублей, или 93,9%. Меньше всего получали медсестры в муниципальных клиниках (22,5 тыс. рублей, или всего 65,7% от средней зарплаты РФ).

Однако в силу того, что санитаркам планировали поднять зарплату выше, чем медсестрам (на 71% подняли санитаркам и только на 24,5% медсестрам), разрыв между оплатой труда тех и других сильно сократился: теперь медсестры в среднем получают лишь на 8,4% больше санитарок, или 36,4 тыс. рублей. Но и ситуация у медсестер до октябрьского повышения зарплат 2017 года была не столь аховой: в среднем они получали на 13,6% меньше, чем остальные наемные работники, а медсестры в федеральных учреждениях получали почти 100-процентную среднюю зарплату по стране. Наименьшей была зарплата медсестер в городских клиниках (66,2%). Теперь же медсестрам в федеральных клиниках выдают на руки на 14,5% больше, чем остальным наемным работникам. Однако работникам региональных и городских или сельских клиник повезло меньше, их зарплаты по-прежнему отстают от среднероссийских. В муниципальных медучреждениях медсестры получают лишь 74,8% среднероссийской зарплаты, или 28 тыс. рублей. То есть меньше, чем санитарки в региональных (33,3 тыс. рублей) или федеральных (37,5 тыс. рублей) клиниках.

Напомним, что по итогам первого полугодия 2017 года средняя зарплата медсестер Татарстана была на 20% ниже, чем у их российских коллег — 23,7 тыс. рублей. Уступала РТ и по соотношению зарплат — медсестры здесь получали лишь 82,8% средней зарплаты по региону, тогда как в среднем по стране их коллеги получали 85,6%. Год спустя разрыв между зарплатами медсестер Татарстана — в среднем она составила по итогам 9 месяцев 2018 года 31,7 тыс. рублей — и их российских коллег сократился до 12,8%. Улучшились позиции Татарстана и по соотношению медицинских зарплат со среднерегиональной, теперь медсестры в клиниках РТ официально получают на 3,3% больше, чем средний работник РТ: лучше всего ситуация у медсестер в федеральных клиниках (108,2%) и региональных (104,8%). Однако по-прежнему как и младший медперсонал страдают медсестры в муниципальных учреждениях, получающие почти на 30% меньше, чем средний татарстанский работник — всего 22 тыс. рублей. Зарплаты последних за год выросли всего на 500 рублей, тогда как зарплаты медсестер в федеральных и республиканских клиниках — почти на 8 тыс. рублей.

В ПФО Татарстан все равно в среднем лидирует. Но проигрывает, например, Башкортостану, где больше получают медсестры в федеральных клиниках (34,4 тыс. рублей). И, как это ни странно, Чувашии, Кировской, Саратовской и Ульяновской областям и тому же Башкортостану, где медсестры в итоге получают больше остальных работников.

Средняя зарплата врачей по субъектам РФ

Регион январь-сентябрь 2018 года январь-сентябрь 2017 года Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % Справочно:

оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Средняя заработная плата, рублей Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % Справочно

Оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций всего в том числе по формам собственности организаций федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная федеральная субъектов Российской Федерации муниципальная Российская Федерация 73.609 85.842 72.566 54.605 197,0 Центральный федеральный округ 90.713 109.005 86.398 42.600 192,8 Белгородская область 55.318 56.038 55.267 51.256 в 2 р. Брянская область 46.924 49.616 46.772 24.778 в 2 р. Владимирская область 53.686 53.047 53.744 53.778 195,9 Воронежская область 54.697 52.423 54.928 16.238 в 2 р.

По врачам «майские указы» выполнены почти везде

Если верить обещаниям Минздрава, врачи должны были еще с октября 2017 года получать на треть больше, чем ранее, а с начала 2018 года татарстанские, как и российские, доктора должны были зарабатывать в среднем в два раза больше, чем остальные наемные работники. В целом по стране зарплаты у врачей в 2018 году выросли, правда, не так существенно, как у санитарок, но больше, чем у медсестер — на 38,6%. В результате, если в 2017 году разрыв между зарплатами врачей и остальных наемных работников был полуторакратным, то год спустя он действительно оказался двукратным: средний врач формально сегодня зарабатывает 73,6 тыс. рублей (при средней зарплате по РФ в 37,3 тыс.). А в федеральных клиниках врачи зарабатывают в среднем в 2,3 раза больше, чем остальные работники, или 85,8 тыс. рублей.

Только в муниципальных учреждениях заработки врачей в 1,5 раза превышают среднюю зарплату по стране. Лучше всего ситуация, как и в случае с другими медработниками, в регионах с северными надбавками, а также в Москве и Санкт-Петербурге, где врачебные зарплаты составили по итогам 9 месяцев 2018 года 135,8 тыс. рублей и 99,8 тыс. рублей соответственно. Хуже всего ситуация на юге России, на Кавказе и в ПФО (54,3 тыс. рублей, 45,17 тыс. рублей и 55,6 тыс. рублей). Впрочем, почти все регионы рапортуют о двукратной разнице зарплат врачей и остальных наемных работников. Зато увеличился и разрыв между зарплатами врачей и других медработников. Если в 2017 году врачи зарабатывали в среднем на 80% больше медсестер, то год спустя — уже в два раза больше.

…кроме муниципальных учреждений

В ПФО врачи муниципальных учреждений не то что не получают зарплаты, в два раза превышающие среднюю по регионам — формально они не получают даже средней региональной зарплаты (26,17 тыс. рублей против 27,5 тыс. рублей). Особенно тяжелая ситуация в Удмуртии, где врачи получают едва ли половину средней региональной зарплаты (14,5 тыс. рублей против 27,7 тыс.). В Татарстане ситуация хуже, чем в среднем по ПФО. Здесь врачи городских и сельских клиник получают лишь 88% от среднереспубликанской (27 тыс. рублей против 30,7 тыс. рублей). Несмотря на это, если брать ситуацию с врачами вообще, то их зарплаты в РТ подняли выше, чем по РФ — в 1,5 с лишним раза: с 39,8 тыс. рублей до 63,2 тыс. рублей. Разрыв с общероссийскими в итоге сократился с 25 до 14,2%. Напомним, в последние годы зарплаты врачам в РТ поднимали с трудом: с 2013 по 2017 год они выросли всего на 7%. В 2015 году номинальный рост составил 1,4%, в 2016 году зарплаты даже упали на 4%. Расти они начали лишь в 2017 году.

Если брать ситуацию с врачами в целом, то их зарплаты в РТ подняли выше, чем по РФ — в 1,5 с лишним раза. Фото Максима Платонова



Как занизили и завысили «средние температуры по больницам» в Татарстане

Впрочем, в Татарстане ситуация гораздо любопытнее. Напомним, еще в 2017 году структура зарплат врачей в федеральных, республиканских и муниципальных клиниках была прямо противоположна общероссийской. Если верить статистике, по итогам первого полугодия 2017 года лучше всего должны были чувствовать себя врачи муниципальных медучреждений Татарстана, их зарплата составляла тогда 68,3 тыс. рублей (для сравнения, врачи в федеральных учреждениях получали 36,8 тыс. рублей, в республиканских — 40,4 тыс. рублей). Уже 3 месяца спустя, однако, зарплаты муниципальных врачей упали до 59 тыс. рублей. Для сравнения, в то же время врачи муниципальных учреждений в среднем по стране получали 40,6 тыс. рублей, тогда как их коллеги в федеральных и региональных структурах по 56,4 и 53,3 тыс. рублей.

Год спустя зарплаты врачей в муниципальных учреждениях РТ буквально рухнули — до 27 тыс. рублей. В то же время в 1,5 с лишним раза выросли зарплаты врачей в федеральных и республиканских клиниках: с 38 до 62,8 тыс. рублей и с 39,8 до 63,37 тыс. рублей. В результате, если в 2017 году муниципальные врачи получали в два с лишним раза больше, чем средний наемный работник, то теперь получают лишь 87,8% от средней зарплаты по Татарстану.

Дело, как оказалось, в формальности: просто часть муниципальных учреждений, где врачи получали такие высокие зарплаты, перевели в республиканскую или федеральную собственность. Как следствие, в оставшихся в муниципальной собственности клиниках зарплаты в целом стали такими же, как и в других регионах РФ — то есть такими же низкими. Зато по тем же статистическим причинам завидными стали врачебные зарплаты в клиниках, находящихся в федеральной и региональной собственности. Средняя температура по больницам, другими словами, в одном случае стала выше, а в другом ниже потому, что «больные» оказались подотчетными в другой статистической графе.