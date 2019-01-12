Опрос предпринимателей: как получить налоговые послабления в обмен на отпуск в России
Бизнесмены об отдыхе сотрудников за счет компании
С января этого года сотрудники смогут отдохнуть на российских курортах за счет работодателя. Таким образом компания сможет поощрять наиболее успешных работников. Бизнесмены рассказали «Реальному времени», как относятся к нововведению и какими еще способами мотивируют персонал на достижения.
В этом году работодатели получат право оплачивать сотрудникам, их супругам и детям отпуск, проведенный на российском курорте, в обмен на налоговый вычет. Путевка должна стоить не больше 50 тысяч рублей на человека. Из налога на прибыль юридического лица вычтут сумму, потраченную на отпуск сотрудников. Решение оплатить отпуск работодатель принимает по собственному желанию. Планируете ли вы воспользоваться данной возможностью? И какими еще способами поощряете сотрудников?
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Тагир Ахметзянов генеральный директор «Риэль Инжиниринг»
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О подобной инициативе не слышал. Сотрудников поощряем добровольным медицинским страхованием, премиями. Что касается закона об отпуске, то мы его изучим. В целом эта тема интересная. Мы рассматриваем любые возможности для поощрения сотрудников. Если вычет за отпуск окажется выгодным, то мы будем им пользоваться.
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Рустем Фахретдинов генеральный директор «Скай Девелопмент»
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Слышал о такой возможности, но еще не изучил закон подробно. В нашей компании сотрудников поощряют помимо тринадцатой зарплаты и ежемесячной премии годовым бонусом, который работники получают по итогам года. Величина бонуса эквивалентна и даже больше суммы, которую по новому закону сотрудник может потратить на отпуск в России и возвратить потом через работодателя.
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Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса KMPG
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Не думаю, что из-за появления нового закона мы будем пересматривать мотивационную схему. В нашей компании итак существует достаточно бонусов для поощрения сотрудников. Мы оплачиваем внеурочную работу, действует сложный интегральный алгоритм оценки работы каждого работника. Успешных коллег мы поощряем образовательными тренингами, организовываем корпоративные мероприятия.
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Ирина Толмачева генеральный директор «Коттедж-центр»
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Если сотрудник может потратить 50 тысяч рублей на отдых одного члена семьи, то выберет либо курорты более высокой ценовой категории, либо поедет в Турцию. Там можно получить максимальный набор услуг, чем в России. Не знаю, насколько законопроект будет пользоваться спросом. Но если бы ко мне с просьбой оплатить путевки обратился сотрудник, то пошла бы ему навстречу с удовольствием. Наша компания поощряет успешных работников беспроцентными льготными кредитами, премиями, также дарим путевки.
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Айдар Булатов председатель совета директоров УК «Bulatov group»
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Отличный закон приняли, хотя я о нем пока и не слышал. Он станет отличным инструментом для мотивирования сотрудников. В нашей компании поощряют как за личные достижения, так и за успехи команды. Мы активно используем не материальную мотивацию: оплачиваем обучение, направляем на форумы, выставки. На новый год подарили лучшим руководителям отделов iPad.
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Марат Валиуллин директор «Первая упаковочная компания»
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Здорово, что приняли такой закон, он станет замечательной системой мотивации. В России можно прекрасно отдохнуть, есть горнолыжные курорты, санатории, море. Сотрудников поощряем не только денежными выплатами, но и билетами в кино. Внедрили систему мотивации, предложенную журналом «Генеральный директор», — раздали сотрудникам карточки, каждая из которых была эквивалентна 250 рублям. Карточками работники могли поощрять коллег за помощь, подмену. У лучшей сотрудницы собралось восемь карточек. Таким образом, не только мотивировали коллег, но и развивали в них эмпатию.
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Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»
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Первый раз слышу о подобной инициативе, неизвестно, как она будет действовать на практике. Сотрудники всегда должны поощряться за результат, который был сделан сверх обычных обязанностей и принес прибыль компании. Я бы поощрила сотрудников путевкой, но не на российский курорт, потому что в России не всегда хотят отдыхать. Проще на 50 тысяч рублей отправить работника в Грецию.
Если наша компания выполняет план, то можем сходить в ресторан, отдохнуть за городом. Награда за достижения обговаривается заранее, она зависит от должности сотрудника. Неожиданные поощрения тоже делаем, но только за уникальные победы. Сотрудники должны быть награждены за результаты, которые приводят компанию к процветанию. Компания может помочь в покупке квартиры, машины. Работодатель всегда должен поддерживать сотрудников, когда это взаимно.
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Валентин Голубев директор бизнес-отеля «Татарстан»
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Слышал об этом нововведении по радио. Сама идея хорошая, ее можно включить в мотивационный план. Мы официанту, выполнившему годовой план, дарили путевку в Египет. Понятно, что отдых всех сотрудников оплачивать не будешь, а только тех, кто заслужил поощрение. Тем более, что сейчас российские курорты находятся на высоком уровне. Я смог их оценить во время январских праздников. Провел их в Краснодарском крае на Красной Поляне.
Персонал мы мотивируем, проводя обучающие курсы, поощряем подарочными сертификатами в салоны красоты, магазины косметики и денежными премиями.
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