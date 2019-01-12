Опрос предпринимателей: как получить налоговые послабления в обмен на отпуск в России

Первый раз слышу о подобной инициативе, неизвестно, как она будет действовать на практике. Сотрудники всегда должны поощряться за результат, который был сделан сверх обычных обязанностей и принес прибыль компании. Я бы поощрила сотрудников путевкой, но не на российский курорт, потому что в России не всегда хотят отдыхать. Проще на 50 тысяч рублей отправить работника в Грецию.

Если наша компания выполняет план, то можем сходить в ресторан, отдохнуть за городом. Награда за достижения обговаривается заранее, она зависит от должности сотрудника. Неожиданные поощрения тоже делаем, но только за уникальные победы. Сотрудники должны быть награждены за результаты, которые приводят компанию к процветанию. Компания может помочь в покупке квартиры, машины. Работодатель всегда должен поддерживать сотрудников, когда это взаимно.