В отпуск за счет шефа: реально ли получить и насколько щедрым будет работодатель?

Заработал закон, который за налоговые послабления позволяет поощрить сотрудников путевкой на российские курорты

С 2019 года жители России получили реальную возможность уехать в отпуск за счет работодателя. Одно условие — отдыхать можно только в пределах страны, и оплата путевки — это право, а не обязанность шефа. Впрочем, авторы нового закона полагают, что российским компаниям будет выгодно поощрить сотрудника такой поездкой. Организации получат налоговый вычет с уплаты налога на прибыль до 50 тысяч рублей за человека. По задумке законотворцев, эта инициатива поможет повысить уровень социальной ориентированности бизнеса и повлияет на развитие внутреннего туризма. Вместе с тем опрошенные «Реальным временем» эксперты в целом оценивают инициативу положительно, но полагают, что нововведения будут интересны лишь крупному бизнесу, а особо предприимчивым предпринимателям дадут возможность положить в карман дополнительную прибыль вместо поощрения сотрудников. Подробности — в нашем материале.

Вместо налога — отдых сотрудников

С 1 января в России появилась возможность компенсировать сотрудникам компаний и членам их семей оплату отдыха в пределах страны. Среди родственников это право распространяется на супругов, родителей, детей в возрасте до 18 лет или до 24 лет, при условии, что они обучаются на очном отделении.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ, на сумму этих расходов организации смогут уменьшить налоговую нагрузку при уплате налога на прибыль. Правда, в пределах 50 тысяч рублей за человека, и только через оформление в турфирме: либо организация сама сразу оплачивает отпуск сотрудника, либо позднее компенсирует ему эти затраты. На эти деньги сотрудник может путешествовать или воспользоваться услугами санатория. Оплатить могут, в частности, дорогу, проживание, питание в гостинице, санаторно-курортное обслуживание и экскурсии. Работнику все равно придется заплатить за отдых НДФЛ, его родственникам это делать не нужно.

При этом затраты на отдых вместе с медицинскими расходами и расходами на добровольное медицинское страхование на одного сотрудника не должны превышать 6% от суммы фонда оплаты труда организации. Таким образом, можно сделать вывод, что законопроект будет выгоден для госпредприятий и большого бизнеса с «белой» зарплатой.

Николай Пальцев уже заявлял, что благодаря инициативе отпуском за счет работодателя в 2019 году смогут воспользоваться около 200 тысяч россиян. Фото rmat.ru



Основными целями законопроекта называются государственная поддержка развития туризма в России и, конечно, предоставление работникам и их семьям дополнительной возможности реализовать свое право на отдых. Вице-президент Центрального совета по туризму и отдыху Николай Пальцев уже заявлял, что благодаря инициативе отпуском за счет работодателя в 2019 году смогут воспользоваться около 200 тысяч россиян.

Вместе с тем рассчитывать всем сотрудникам на это право не приходится — работодатель сам решает, вводить ли в организации такую социально ориентированную меру, и сам определяет, кого наградить путевкой на отдых. В любом случае работникам лучше самим поинтересоваться, есть ли в компании такая возможность.

С лазейкой и для крупного бизнеса

По словам директора консалтинговой фирмы ООО «Леонат» Натальи Николаевой, налог на прибыль компании фактически платят ежеквартально. Соответственно, в случае компенсации отдыха сотрудникам предприятие сможет «отбить» эти деньги за три месяца после того, как работник уходит в отпуск. Инициатива, по ее мнению, может быть интересна крупному бизнесу и госпредприятиям, профсоюзам на предприятиях.

— Может быть, предприятиям в нефтяной отрасли, которые и так возмещают своим сотрудникам эти путевки за счет собственной прибыли. Здесь «крупнякам» дали возможность включить это в затраты, — говорит собеседник издания.

Вместе с тем эксперт по налогообложению отмечает, что новый закон позволяет найти лазейку, чтобы сэкономить на налогах и обналичить деньги.

— Например, сотрудник уходит в отпуск, приносит оттуда какие-то бумажки и под этим видом может осуществляться вывод денег из фирмы. Потом необязательно проплачивать билеты, можно просто договориться с какой-нибудь гостиницей в Крыму и за документы о заселении дать, к примеру, 5% от суммы, — отмечает Николаева.

Пока, по ее словам, к ней в фирму за услугами по подготовке документов для реализации на предприятии федеральной инициативы не обращались. Директор консалтинговой фирмы объясняет это затишье началом нового года и ожидает, что интерес к законопроекту возникнет ближе к весне.

Кандидат юридических наук, доцент департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Светлана Горохова отмечает, что возможность компенсировать отдых своим сотрудникам у работодателя была и раньше, но ее не стимулировали налоговыми льготами.

— В нынешних экономических реалиях строить какие-либо прогнозы довольно сложно, однако если работодатель будет ощущать снижение налоговой нагрузки и улучшение работоспособности сотрудников, данная законодательная инициатива будет успешно реализована, — полагает эксперт.

Собеседник издания рассматривает несколько вариантов того, как работодатель будет решать, кого же отправить за свой счет на отдых.

— В этом вопросе все зависит от заинтересованности и добропорядочности руководства компании-работодателя. Руководитель может выбрать один из следующих вариантов: оплачивать отпуск сотрудников в зависимости от занимаемой должности (начальник отдела/управления) в качестве дополнительного стимулирования; оплачивать отпуск наиболее инициативных, эффективных работников, вне зависимости от занимаемой должности, в качестве меры поощрения; оплачивать отпуск избранных сотрудников, приближенных к руководству, что, безусловно, негативно скажется на обстановке в трудовом коллективе, — говорит Светлана Горохова.

Туризму на помощь, но не в краткосрочной перспективе

По мнению Светланы Гороховой, в ближайшей перспективе пока рано говорить о том, что инициатива существенно поможет развитию внутреннего туризма.

— В условиях непростой экономической ситуации работодатель считает деньги, и на начальной стадии данная инициатива не приобретет массового характера. В последующем эта инициатива может позитивно отразиться на развитии учреждений санаторно-курортного типа, среднего и экономкласса. Туристические объекты бизнес-класса данное нововведение практически не затронет, — полагает эксперт.

Директор туркомпании «Гелиос Трэвел» Алена Суровцева тонкости законопроекта пока не изучала, но считает, что инициатива поможет развивать внутренний рынок.

— В принципе, идея неплохая, попробовать можно, потому что работодатель ничего не теряет. Я смотрю как со стороны менеджера, так и собственника, поскольку у меня своя туристическая фирма. Отдать эти 50 тысяч сотруднику даже приятнее. Я считаю, что это один из интересных методов по стимуляции, по развитию внутреннего рынка. Вопрос в том, как это будет на практике, — дала комментарий участник туротрасли.

В частности, Алена Суровцева отмечает, что пока главный вопрос заключается в том, каким будет алгоритм оплаты отдыха сотрудников с учетом того, что небольшим предприятиям отправить за свой счет даже одну семью из четырех человек будет проблематично.

— Для малого и среднего бизнеса иногда сразу выложить 200 тысяч из оборота бывает трудно, особенно если это компании, которые занимаются услугами. Другой момент — если сначала выплачивать будет государство, а потом работодатель будет возмещать ему в форме налогов, — рассуждает эксперт.

Генеральный директор турфирмы «Интелтур Казань» Лилия Савельева отмечает, что пока к ней в компанию за услугами по оформлению отдыха для сотрудников не обращались. Но инициативу она воспринимает позитивно.

— Затрудняюсь сказать, каким предприятиям это будет интересно, но в моем случае даже нашей маленькой компании интересно, — говорит Савельева.

По ее словам, в Татарстане и так есть социально ориентированные предприятия, которые без налоговых льгот оплачивают отдых своим сотрудникам. Но их не так много.

— Это большей частью все-таки крупные предприятия. И бывают компании, которые заинтересованы в каких-то конкретных сотрудниках. Это один из таких бонусов, чтобы человек остался там работать, — комментирует директор турфирмы.