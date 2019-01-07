Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан: «Татарстан — это благословенный уголок, где царит мир»

Православные отмечают Рождество Христово

Фото: Дмтирий Резнов

Впервые за много десятилетий рождественское архиерейское богослужение совершалось в возрожденном храме Сошествия Святого Духа в Казани. Храм был заполнен верующими, как и другие татарстанские церкви и соборы. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Тихая ночь, святая ночь»

Всем известные слова рождественской колядки «Тихая ночь, святая ночь» — лучшее, что можно сказать о рождественской ночи, когда воздух в храмах пропитан ладаном и ароматом оттаявших еловых ветвей. И все собравшиеся — в крошечной церкви или величественном соборе — ждут чуда: рождения Спасителя. В эту ночь в пещере Вифлеема 2000 лет назад Он пришел в мир и принес верующим в Него спасение и жизнь вечную.

В этот раз рождественское богослужение, которое начинается ровно в полночь, митрополит Казанский и Татарстанский решил совершить в храме Сошествия Святого Духа в центре Казани, на улице Туфана Миннуллина. Этот храм был построен на средства жены купца Михляева в период с 1731 по 1735 годы в стиле русского барокко. Он был центром Суконной слободы и здесь размещался самый многочисленный в Казани приход — до 4 000 верующих.





В этот раз рождественское богослужение митрополит Казанский и Татарстанский решил совершить в храме Сошествия Святого Духа



Во время нашествия на Казань Пугачева верующие смогли спасти церковь от разрушения. Храм был закрыт в 1931 году, в нем разместился по тогдашней традиции клуб, затем часть помещений была отдана под квартиры, на втором этаже на многие годы поселился кукольный театр. Церковь была возвращена верующим в 2012 году, тогда же президентом РТ Рустамом Миннихановым было принято решение о государственной поддержке восстановительных работ храма. В период с 2012 по 2015 годы из республиканского бюджета на восстановление храма было перечислено 150 млн рублей.

Сейчас храм восстановлен, построена колокольня, а рядом возведено здание православной гимназии, носящей имя святителя Гурия.

Под звон колоколов

Во дворе храма Сошествия Святого Духа можно видеть трогательный вертеп — воссозданный образ той пещеры, в которой родился Богомладенец. Вырезанные из картона фигуры Святой Марии и Святого Иосифа, овечек, на соломе — колыбель с Младенцем. Над входом в храм надпись «С Рождеством Христовым». Сам храм украшен елками и лапником, а в свечной лавке можно было купить специальный рождественский хлеб, испеченный по старинному рецепту — с сухофруктами, орехами, гвоздикой, кардамоном и другими пряностями.

Звон колоколов возвестил о том, что прибыл митрополит Казанский и Татарстанский Высокопреосвященнейший Феофан. Богослужение в Духосошественском храме для владыки было четвертым за день, но он, несмотря на усталость, нашел время перед службой пообщаться с журналистами.

Храм был заполнен верующими



«Сегодня мы празднуем рождество Христово. Что это за праздник? Это день, когда Сын Божий родился от Девы Марии в Вифлееме, в пещере. И неслучайно эта ночь называется святой ночью. Представьте себе, что Бог сходит на землю и рождается от чистой девы Марии. Для чего? Для того чтобы открыть человеку путь от Земли на Небо. Человечество встретило Христа очень скупо, не было места, где остановиться Его Матери, Марии, и Святому Иосифу. И они остановились просто в пещере, где прятался от непогоды скот. Так человечество встретило Сына Божьего. Иудеи в те времена ждали Христа как царя, который будет царствовать над всем миром, и они будут как богоизбранный народ. Но Христос родился как Сын Божий, и Он пришел не для того, чтобы воцариться и привести к царствованию иудейский народ, нет. Христос пришел, чтобы спасти весь род человеческий. И в этом суть Рождества Христова», — напомнил владыка смысл праздника.

Он традиционно отметил, что Татарстан — это благословенный уголок, где царят мир и единство. «Я пожелаю самого главного, того, о чем пели ангелы — мира, чтобы мир был в душах. Когда на душе мир и спокойствие, во всем будет радость», — поздравил татарстанцев с Рождеством владыка Феофан.

Рождество ступило на землю

На лестнице у входа в храм владыку встретили нарядно одетые дети — учащиеся православной гимназии, в руках у них были палевые розы, которые они преподнесли митрополиту Феофану. Вообще, в храме было много детей, почти все ученики гимназии пришли на богослужение, усердно молились и причащались. Владыка совершал богослужение в сослужении священников епархии, в том числе ему сослужил наместник Кизического монастыря игумен Пимен — один из самых уважаемых священнослужителей митрополии.

Среди пришедших этой ночью в храм — участницы фольклорного ансамбля «Оберег» при церкви Сошествия Святого Духа



Среди пришедших этой ночью в храм выделялись девушки в национальных русских костюмах — участницы фольклорного ансамбля «Оберег» при церкви Сошествия Святого Духа. Праздничное богослужение продолжалось почти два часа, его сопровождало пение хора Духосошественского храма.



Перед тем как вынесли две чаши для причастия, а причастников было много, один из священников прочел приветственное письмо Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а когда таинство причастия было завершено, на амвон вышел владыка Феофан и поздравил собравшихся с Рождеством Христовым, как всегда, найдя простые и искренние слова, которые дошли до каждого сердца.

На улице этой ночью был легкий морозец, поскрипывал снег и светили яркие звезды. И наверняка была среди них светлая Вифлеемская звезда, которая возвестила миру о рождении Спасителя. Рождество сошло на землю.

1 / 39 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

























