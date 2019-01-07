Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан: «Татарстан — это благословенный уголок, где царит мир»
Православные отмечают Рождество Христово
Впервые за много десятилетий рождественское архиерейское богослужение совершалось в возрожденном храме Сошествия Святого Духа в Казани. Храм был заполнен верующими, как и другие татарстанские церкви и соборы. Подробности — в репортаже «Реального времени».
«Тихая ночь, святая ночь»
Всем известные слова рождественской колядки «Тихая ночь, святая ночь» — лучшее, что можно сказать о рождественской ночи, когда воздух в храмах пропитан ладаном и ароматом оттаявших еловых ветвей. И все собравшиеся — в крошечной церкви или величественном соборе — ждут чуда: рождения Спасителя. В эту ночь в пещере Вифлеема 2000 лет назад Он пришел в мир и принес верующим в Него спасение и жизнь вечную.
В этот раз рождественское богослужение, которое начинается ровно в полночь, митрополит Казанский и Татарстанский решил совершить в храме Сошествия Святого Духа в центре Казани, на улице Туфана Миннуллина. Этот храм был построен на средства жены купца Михляева в период с 1731 по 1735 годы в стиле русского барокко. Он был центром Суконной слободы и здесь размещался самый многочисленный в Казани приход — до 4 000 верующих.
Во время нашествия на Казань Пугачева верующие смогли спасти церковь от разрушения. Храм был закрыт в 1931 году, в нем разместился по тогдашней традиции клуб, затем часть помещений была отдана под квартиры, на втором этаже на многие годы поселился кукольный театр. Церковь была возвращена верующим в 2012 году, тогда же президентом РТ Рустамом Миннихановым было принято решение о государственной поддержке восстановительных работ храма. В период с 2012 по 2015 годы из республиканского бюджета на восстановление храма было перечислено 150 млн рублей.
Сейчас храм восстановлен, построена колокольня, а рядом возведено здание православной гимназии, носящей имя святителя Гурия.
Под звон колоколов
Во дворе храма Сошествия Святого Духа можно видеть трогательный вертеп — воссозданный образ той пещеры, в которой родился Богомладенец. Вырезанные из картона фигуры Святой Марии и Святого Иосифа, овечек, на соломе — колыбель с Младенцем. Над входом в храм надпись «С Рождеством Христовым». Сам храм украшен елками и лапником, а в свечной лавке можно было купить специальный рождественский хлеб, испеченный по старинному рецепту — с сухофруктами, орехами, гвоздикой, кардамоном и другими пряностями.
Звон колоколов возвестил о том, что прибыл митрополит Казанский и Татарстанский Высокопреосвященнейший Феофан. Богослужение в Духосошественском храме для владыки было четвертым за день, но он, несмотря на усталость, нашел время перед службой пообщаться с журналистами.
«Сегодня мы празднуем рождество Христово. Что это за праздник? Это день, когда Сын Божий родился от Девы Марии в Вифлееме, в пещере. И неслучайно эта ночь называется святой ночью. Представьте себе, что Бог сходит на землю и рождается от чистой девы Марии. Для чего? Для того чтобы открыть человеку путь от Земли на Небо. Человечество встретило Христа очень скупо, не было места, где остановиться Его Матери, Марии, и Святому Иосифу. И они остановились просто в пещере, где прятался от непогоды скот. Так человечество встретило Сына Божьего. Иудеи в те времена ждали Христа как царя, который будет царствовать над всем миром, и они будут как богоизбранный народ. Но Христос родился как Сын Божий, и Он пришел не для того, чтобы воцариться и привести к царствованию иудейский народ, нет. Христос пришел, чтобы спасти весь род человеческий. И в этом суть Рождества Христова», — напомнил владыка смысл праздника.
Он традиционно отметил, что Татарстан — это благословенный уголок, где царят мир и единство. «Я пожелаю самого главного, того, о чем пели ангелы — мира, чтобы мир был в душах. Когда на душе мир и спокойствие, во всем будет радость», — поздравил татарстанцев с Рождеством владыка Феофан.
Рождество ступило на землю
На лестнице у входа в храм владыку встретили нарядно одетые дети — учащиеся православной гимназии, в руках у них были палевые розы, которые они преподнесли митрополиту Феофану. Вообще, в храме было много детей, почти все ученики гимназии пришли на богослужение, усердно молились и причащались. Владыка совершал богослужение в сослужении священников епархии, в том числе ему сослужил наместник Кизического монастыря игумен Пимен — один из самых уважаемых священнослужителей митрополии.
Среди пришедших этой ночью в храм выделялись девушки в национальных русских костюмах — участницы фольклорного ансамбля «Оберег» при церкви Сошествия Святого Духа. Праздничное богослужение продолжалось почти два часа, его сопровождало пение хора Духосошественского храма.
Перед тем как вынесли две чаши для причастия, а причастников было много, один из священников прочел приветственное письмо Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а когда таинство причастия было завершено, на амвон вышел владыка Феофан и поздравил собравшихся с Рождеством Христовым, как всегда, найдя простые и искренние слова, которые дошли до каждого сердца.
На улице этой ночью был легкий морозец, поскрипывал снег и светили яркие звезды. И наверняка была среди них светлая Вифлеемская звезда, которая возвестила миру о рождении Спасителя. Рождество сошло на землю.
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