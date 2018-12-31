Видеоопрос: «Насколько ощутимо для вас подорожание проезда в общественном транспорте до 27 рублей?»

Фото: Максим Платонов

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысится до 27 рублей. «Реальное время» подробно писало о том, как проходило обсуждение будущего повышения с участием перевозчиков, представителей исполкома Казани, Госкомитета РТ по тарифам, УФАС по РТ и других заинтересованных сторон.

«Насколько ощутимо для вас это повышение и какая стоимость проезда в общественном транспорте Казани была бы для вас приемлемой?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.