Госзакупки: «Ансаты» на миллиард, «стиралки» для Иннополиса и теплый прием для МИДа

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1. Праздник к нам приходит: вертолетный завод получил заказ на миллиард

Крупнейшая российская лизинговая компания — ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», которая базируется в Салехарде, намерена закупить четыре вертолета «Ансат». Общая стоимость закупки составит 998,6 млн рублей. О ней стало известно 26 декабря. Единственным поставщиком выступит холдинг «Вертолеты России».

Как известно из данных закупки, «ГТЛК» понадобятся вертолеты в варианте исполнения «Универсальный», их взлетная масса составляет 3 600 килограмм. Поставка должна осуществляться на улицу Тэцевская в Казани до 30 августа 2019 года. Производителем вертолетов выступит «Казанский вертолетный завод», который является и разработчиком «Ансатов». Стоимость каждого летательного аппарата составит 249,7 млн рублей. «ГТЛК» занимается лизинг воздушного, водного и железнодорожного транспорта. Компания является государственной — единственным акционером является Министерство транспорта России.

2. В «ИТ-парке» дадут свет

Казанский «ИТ-парк» задумался об обеспечении электроэнергией. Государственное автономное учреждение готовится потратить на эти цели 71,8 млн рублей. О закупке стало известно 25 декабря. Она будет произведена у единственного поставщика — им стало АО «Татэнергосбыт», а точнее его филиал — Казанское городское отделение.

Больше всего электроэнергии «ИТ-парк» собирается потратить в июле и августе — на сумму более чем в 7 млн рублей. Меньше всего электричества потратят в феврале — на 4,8 млн рублей. Всего к электричеству должны быть подсоединены два объекта — по адресу Петербургская, 52 — и открытая парковка на улицах Островского и Луковского.

БДД готовится популяризировать картинговое движение. Фото Максима Платонова



3. Все на картинг: БДД направит на популярность маленьких машинок 28 миллионов

ГБУ «Безопасность дорожного движения», не так давно закупавшее автомобили, готовится популяризировать картинговое движение. Об этом стало известно благодаря тендеру, обнародованному 25 декабря. Ведомство потратит 28 млн рублей на развитие картингового движения. Заявки на участие будут приниматься до 10 января, а аукцион состоится 14 января. Услуги будут профинансированы из бюджета Татарстана.

Мероприятия должны проводиться со дня заключения контракта до декабря 2019 года. Как сказано в документации, мероприятия являются одним из элементов реализации концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности, которые включают в себя формы организации безопасности на дорогах по социально-возрастным группам. На занятиях и в соревнованиях по картингу, посредством вовлечения дошкольников, подростков, молодежь и взрослое население к вождению велосипеда, изучению ПДД, изучению устройства карта и освоение и совершенствование навыков вождения микроавтомобиля карт, направленное на создание в регионе единого информационно-технологического пространства по формированию безопасной жизнедеятельности на дорогах.

Общее количество занимающихся картингов за весь период проведения мероприятий должно быть не менее 700 человек. Исполнитель должен будет организовать секции по картингу, а также участвовать в проведении соревнований.

4. В Энергоуниверситете разберут полы и поставят новые колонки

Актовый зал корпуса «А» Энергетического университета ждет ремонт. Информация об этом появилась 21 декабря, заявки будут приниматься до 16 января, а аукцион состоится 21 января. Стоимость работ составит 10,8 млн рублей. Суммарно на все работы выделено 35 дней.

Актовый зал находится в корпусе на улице Красносельская, 51. В списке работ — демонтаж пола зала, сцены, стены, устройство пола зала, лестницы на сцену, потолка над сценой, замена кресел, устройство стен, электромонтажные работы. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить зал подсистемой озвучивания и звукоусиления, подсистемой сценического освещения, разработать стилистическое оформление актового зала.

Казанский научный центр РАН готовится выделить 7,9 млн рублей на оборудование для выращивания картофеля. Фото ogorodnik.net

5. Картофельный набор для ученых

Казанский научный центр Российской академии наук готовится выделить 7,9 млн рублей на оборудование для выращивания картофеля в контролируемых условиях для нужд ТатНИИСХ (Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства). Информация о закупке появилась 21 декабря, заявки будут приниматься до 10 января, а аукцион состоится 14 января. Закупка будет произведена за счет средств федерального бюджета.

Комплект оборудования будет состоять из теплиц размерами 9,6 на 70 метров, высота — 4,7 метра. Теплицы должны быть оборудованы узлом дозации удобрений. Товар должен быть поставлен в Казань, на Оренбургский тракт, 48. Гарантия на теплицы составит 12 месяцев.

6. Руль — подогреть, а подлокотник — охладить: аренда машины за 200 тысяч в месяц

«Радиоэлектроника имени Шимко» решила не покупать автомобиль, как раньше, но собирается потратить на его аренду сумму в 195 тысяч рублей в месяц. Информация о тендере общей стоимостью в 4,88 млн рублей появилась 21 декабря. Заявки принимались до 29 декабря, тогда же должны были подводить итоги.

Из документации можно узнать, что автомобиль арендуется для поездок руководства и сотрудников в служебных целях. Речь идет о машине мощностью в 309 л. с. с объемом двигателя в 4,6 литра. Она должна быть выпуска не раньше 2017 года, с пробегом не более 35 тысяч километров. В автомобиле должен быть люк с электроприводом, колеса 20-го радиуса, руль с кожаной обивкой и обогревом, четырехзонный климат-контроль, датчик давления в шинах и дождя, активные подголовники передних сидений, запуск двигателя нажатием кнопки, система мониторинга слепых зон и охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике.

Все товары должны быть поставлены в Иннополис, на Квантовый бульвар. Фото Максима Платонова

7. В Иннополисе посмотрят телевизоры и постирают вещи

ООО «ПСК «Ак Барс строй», входящее в «Ак Барс Холдинг», собирается закупить для Иннополиса 366 стиральных машин по 12,8 тысячи рублей за штуку и столько же телевизоров по 10,2 тысячи рублей. Об обеих закупках стало известно 25 декабря, заявки принимались до 26 декабря, а итоги должны были подводиться 27 декабря.

Все товары должны быть поставлены в Иннополис, на Квантовый бульвар — на строительную площадку рядом с домом 3. В обоих случаях победителем стало ООО «Мегаканц». Всего в России четыре компании с таким названием — одна из них расположена в Казани, на проспекте Ибрагимова. Учредитель и директор этой компании — Рифат Карибуллин.

Стиральные машины должны быть глубиной в 37 сантиметров, с кнопочным управлением, 15 программами стирки и индикацией времени, оставшегося до окончания стирки. Телевизоры должны быть диагональю в 32 дюйма, с разрешением 1366x768, с изогнутым экраном и поддержкой форматом DVB-T, DVB-C, DVB-T2.

8. Достойный прием для официальных лиц МИДа

Министерство иностранных дел собирается заплатить 4,1 млн рублей за обслуживание официальных лиц в залах аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Владивостока и Симферополя. Информация о закупке появилась 27 декабря. Она будет осуществлена у единственного поставщика. Исполнителем стало ФГУП «Президент-Сервис» Управления делами Президента России.

Услуги должны оказываться с даты заключения контракта до конца 2019 года. Подрядчик должен будет по заявкам оказывать помощь пассажирам при регистрации билетов и оформлении багажа к перевозке, предоставлять возможность пользования залами ожидания и иными сопутствующими помещениями, сопровождать пассажиров от залов для официальных лиц и делегаций к воздушному судну и обратно, доставлять багаж, информировать пассажиров, а также оказывать помощь при прохождении пограничного и таможенного контроля.

В перечне лиц, которые будут обслуживаться, — министр иностранных дел, его заместители, гендиректора МИДа, чрезвычайные и полномочные послы России и члены их семей, директора департаментов МИДа, иностранные делегации по линии МИДа. Обслуживание одного пассажира по вылету и прилету будет стоить 5 тысяч рублей, аренда комнаты переговоров — 2 тысячи рублей в час. Среднее число таких «проходов» в 2017 году составило 815.

Министерство иностранных дел собирается заплатить 4,1 млн рублей за обслуживание официальных лиц в залах аэропортов. Фото Максима Платонова

9. Сиди и смотри: «Таттелеком» заплатит более 84 миллионов за трансляцию каналов

«Таттелеком» на неделе обнародовал сразу 10 тендеров на покупку прав на использование на территории оператора телеканалов. Все закупки были объявлены 28 декабря. Общая стоимость закупок составит 84,6 млн рублей.

Больше всего — 25,5 млн рублей — буден потрачено на права на трансляцию четырех каналов — TV1000, Viasat Explorer, TV1000 Русское кино, TV1000 Action. Продавцом выступает ООО «Виасат Глобал». Кроме того, эта компания получила от «Таттелекома» еще 18,5 млн рублей — дополнительно в этом тендере появились канала Viasat Sport, Viasat Nature, «Телеканал Да Винчи». 4 млн рублей получит ООО «МТС Нетворкс Мьюзик Восток» за права на трансляцию телеканалов MTV и MTV Live HD, а ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток» — 9,5 млн рублей за каналы Nickelodeon и NickelodeonHD. «МТВ Невторкс Энтертейнмент Восток» получит 6,1 млн рублей за каналы Paramount comedy и Spike. Канал «Футбол КТВ» будет стоить всего 800 тысяч, а канал «Автоплюс» — 3,83 млн рублей.

10. Уничтожение зданий по заказу мэрии

Администрация Советского района исполкома Казани готовится выделить 3 млн рублей из муниципального бюджета на снос отселенных аварийных домов. Информация о закупке появилась 25 декабря, заявки на участие принимаются до 18 января, а аукцион состоится 21 января.

Подрядчик должен будет разобрать сети отопления, водоснабжения, водоотведения, наземную часть строений, снести хозяйственные постройки и заборы, очистить территорию от мусора, вывезти строительный мусор на полигон ТБО, засыпать подвал грунтом. До 30 апреля должны быть снесены четыре здания — по адресам Уфимская, 6, 2-я Станционная, 17, ЦРМ, 8, Космонавтов, 37, а также дом 3 на 804-м километре. Дороже всего будет стоить снос здания на улице Уфимской — это двухэтажное здание неподалеку от улицы Академика Губкина.