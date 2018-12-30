Новое поколение «Казаньоргсинтеза»: как предприятие работает с молодыми сотрудниками

Проект по работе с молодежью стал победителем республиканского конкурса, направленного на формирование здорового образа жизни

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

Молодые и энергичные работники «Казаньоргсинтеза» — неотъемлемая часть профсоюза предприятия. Их жизнь, кроме работы, наполнена участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, организуемых в течение года комиссией по работе с молодежью первичной профсоюзной организации работников ПАО «Казаньоргсинтез». Из недавних достижений можно отметить проект молодого коллектива предприятия «Один день в армии», ставший победителем республиканского конкурса, направленного на формирование здорового образа жизни на предприятиях и в организациях Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

Будни комиссии по работе с молодежью

Коллектив ПАО «Казаньоргсинтез» каждый год пополняется молодыми специалистами в возрасте до 30 лет. Они составляют более 40% персонала предприятия. Работа в компании привлекает молодежь карьерными перспективами, социальными льготами, а также разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. Комиссия по работе с молодежью первичной профсоюзной организации работников ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно составляет календарь ярких событий, в которых может себя проявить молодой творческий коллектив компании.

ПАО «Казаньоргсинтез» ежегодно составляет календарь событий, в которых может себя проявить молодой творческий коллектив компании



«Между администрацией предприятия и профсоюзным комитетом заключен коллективный договор на 2017—2019 годы. Договор регламентирует работу с молодежью, регулирует права и обязанности обеих сторон. Например, в нем прописаны дополнительные льготы и социальные гарантии сотруднику, вернувшемуся на работу на предприятие в течение двух месяцев после увольнения из рядов Вооруженных сил РФ. Работнику оказывается материальная поддержка в десятикратном МРОТ, действующем в России на день его устройства на работу», — рассказал корреспонденту «Реального времени» Шакирджан Абдусалямов, специалист по работе с молодежью первичной профсоюзной организации ПАО «Казаньоргсинтез».

В коллективном договоре также указаны льготы на приобретение жилья, действующие по корпоративным программам, выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка.

В комиссию по работе с молодежью обращаются с просьбой помочь принять участие в городских спортивно-массовых мероприятиях



«Сейчас в основном обращаются с просьбой помочь принять участие в городских спортивно-массовых мероприятиях. Спортсмены, желающие выступить от имени предприятия, просят оплатить организационные взносы, приобрести форму. Профсоюз всегда оказывает поддержку работникам в этих вопросах», — утверждает Шакирджан Абдусалямов.

В частности, комиссия по работе с молодежью помогла женской волейбольной команде найти тренера. Поскольку на заводе подобного специалиста не оказалось, то был заключен договор на оказание тренерских услуг с преподавателем физкультуры из Казанского нефтехимического колледжа им. В.П. Лушникова (КНХК).

Как на «Казаньоргсинтезе» зажигаются звезды

Календарь мероприятий комиссии по работе с молодежью пестрит разнообразными конкурсами, спортивными турнирами, концертами, форумами. В феврале ко Дню защитника Отечества молодые специалисты участвовали в конкурсе «А ну-ка, парни». В апреле прошел «Брейн-ринг» среди подразделений компании, соревнования по боулингу. Коллектив КОСа принял участие в молодежном форуме татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза. В июле трудовые династии смогли побороться за звание лучшей команды в конкурсе «Молодая семья ПАО «Казаньоргсинтез». Они участвовали в конкурсах, готовили домашнее задание, рисовали плакаты.

Коллектив КОСа принял участие в молодежном форуме татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза



В этом году команда «Казаньоргсинтеза» участвовала в VI ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В Казани сотрудник предприятия Алмаз Ялышев занял второе место с сольным вокальным номером. Напомним, что отбор конкурсантов проходил в Набережных Челнах, Заинске, Казани и Нижнекамске. Всего в фестивале поучаствовали более тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые представляли около 170 организаций и предприятий Татарстана. Фестиваль проходит с 2013 года при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Квест «Один день в армии»

В марте активные молодые заводчане «Казаньоргсинтеза» приняли участие в первом Конгрессе работающей молодежи РТ. Во время мероприятия они смогли обменяться опытом с представителями других предприятий, а также им удалось представить проект военно-патриотического квеста «Один день в армии».

«Проект знакомит молодежь со службой в армии. Ребята едут в казарму, живут по армейскому распорядку дня. Первый раз этот квест комиссия по работе с молодежью профсоюза КОСа реализовала в феврале на территории республиканского центра «Патриот». Тогда в нем приняли участие около 40 молодых работников в возрасте до 35 лет», — рассказал Шакирджан Абдусалямов.

Проект военно-патриотического квеста «Один день в армии» профсоюз «Казаньоргсинтеза» представил в декабре на форуме работающей молодежи РТ



Квест заинтересовал даже служивших в армии ребят. Проект направлен на воспитание и поднятие патриотического духа работников КОСа. «Подшефное учебное заведение «Казаньоргсинтеза» — Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушникова. У нас проходит практику большое количество студентов, которые потом в 19 лет приходят устраиваться на предприятие на работу. С ними мы проводим работу по патриотическому воспитанию, чтобы ребята понимали, как важна служба в армии», — добавил Шакирджан Абдусалямов.

Проект военно-патриотического квеста «Один день в армии» профсоюз «Казаньоргсинтеза» представил в декабре на форуме работающей молодежи РТ. Там он стал победителем республиканского конкурса проектов по формированию здорового образа жизни на предприятиях и в организациях Татарстана. Профсоюзной организации удалось выиграть грант размером 100 тысяч рублей на реализацию проекта на будущий год.

У молодых и активных работников «Казаньоргсинтеза» масштабные планы и на следующий год. Так, здесь намерены создать поисковый отряд — примером служит опыт ПАО «Нижнекамскнефтехим», чей поисковый отряд за 15 лет работы смог поднять останки более 800 бойцов Великой Отечественной войны. Поисковый отряд НКНХ один раз в год с сохранением средней заработной платы совершает поездки на места проведения поисковых работ, привлекает студентов подшефных учебных заведений.

Также в 2019 году комиссия по работе с молодежью планирует организовать экологические конкурсы, участвовать в корпоративном забеге «Гонка героев» и в других спортивных мероприятиях.

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